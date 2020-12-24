В Общественной палате потребовали уволить Собчак и Шнурова

А Ивану Урганту и Дмитрию Нагиеву, по мнению экспертов, надо снизить зарплату.

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян дал советы Константину Эрнсту по спасению «Первого канала» от убытков.

На днях стало известно, что государство снизит свою долю акций в «Первом канале» с 51% до 34%. В качестве нового инвестора, по инсайдерской информации, теперь может выступить банк ВТБ. Финансовые потери эксперты объясняют сокращением рекламного рынка, высокими затратами на производство контента и заоблачными зарплатами телеведущих-звезд.

Эрнст остается гендиректором "Первого канала", несмотря на слухи о скорой отставке // фото: Global Look Press

К примеру, Андрей Малахов, который ушел с «Первого канала» в 2017 году, однажды проболтался в интервью Ксении Собчак про суммы, которые платят его коллегам с «Первого».

По данным Малахова, Иван Ургант и Владимир Познер получают по 50 тысяч долларов в месяц.

Своим мнением о том, что нужно изменить на «Первом», чтобы вывести его в лидеры, с корреспондентом Sobesednik.ru поделился эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян. Он прославился благодаря своей петиции против того, что на новогодних «Голубых огоньках» из года в год выступают одни и те же артисты.

Ксения Собчак, по мнению Макуняна, первая на вылет // фото: Global Look Press

– Очевидно, что на «Первом канале» в ближайшее время произойдут глобальные изменения, – уверен Вадим. – Если там наступит время перемен, то на месте Константина Львовича Эрнста (остается гендиректором «Первого канала», несмотря на слухи о скорой отставке. – Прим. Sobesednik.ru) я бы в первую очередь попрощался с Ксенией Собчак. Да и в целом «Док-ток» бы закрыл.

По мнению Манукяна, не добавляет рейтингов «Первому» и скандально известное шоу «Голос».

Шнуров задает вопрос Владимиру Путину // фото: скриншот "Первого канала"

– Я практически перестал его смотреть из-за Сергея Шнурова (наставник «Голоса». – Прим. Sobesednik.ru), – продолжает эксперт. – А уж после вопроса, который он задал на пресс-конференции Владимиру Путину, даже слышать о нем не хочется. С ним «Первому каналу», на мой взгляд, тоже стоило бы расстаться.

Топ-лица канала, например, Иван Ургант и Дмитрий Нагиев, конечно же, должны остаться, – считает Манукян. – Но что касается их зарплат… Сейчас кризисное время – пусть немного умерят свои аппетиты.

С высокими зарплатами своих ведущих канал рано или поздно начнет задыхаться. А он должен дышать! – говорит эксперт комиссии по СМИ.