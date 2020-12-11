"Малахов хочет спасти Моргунову": Березин рассказал новости о состоянии диктора

Знаменитая телеведущая Светлана Моргунова не может оправиться после смерти единственного сына.

Не так давно Владимир Березин рассказал о непростом состоянии своей коллеги – знаменитого диктора Светланы Моргуновой. После смерти единственного сына Максима (скончался весной из-за коронавируса. – Прим. Sobesednik.ru) Моргунова почти не выходит из дома. Березин и многие ее друзья отмечают, что Светлана Михайловна заметно сдала из-за случившейся трагедии.

Владимир Березин

– Андрюша Малахов звонил: «Действительно ли у Светланы Михайловны все так серьезно? Чем ей мы можем помочь?» – рассказывает Владимир Александрович. – Андрей как невероятно добрый человек уже готов был ее спасать. Я сказал правду: «В состоянии Светы все так же, как и было». Конечно, ей надо помогать. Как, собственно, и всем, кто когда-то был первым, кто блистал, кого любили миллионы. Они шли гордо, а мы ползем за ними. Этого нельзя забывать.

В случае Светочки не все так страшно, – продолжает Березин. – Просто она очень в солидном, теперь уже почтенном возрасте. И, конечно, такое состояние встречается достаточно часто.

Я видел, как у моей мамы начиналось все то же самое: она меня могла узнать, а могла и не узнать. Могла ни за что обидеться, обвинить в том, что ей уделяют недостаточно внимания, потерять что-то, забыть…

Беда, которая произошла с единственным сыном Светы Максимом, непоправима. Но врачи говорят, что в таком состоянии у людей могут притупляться ощущения. Она может не каждую минуту чувствовать боль из-за потери Макса.

Березину передавали, что после интервью Светлана Моргунова на него обиделась.

– После этого ребята с телевидения поехали к ней и спрашивают у меня: «От вас передать привет?» – делится Березин. – Я говорю: «Скорее, не надо. Потому что она на меня очень обижена. И, наверное, справедливо». Они все же передали ей привет. А Светочка отвечает: «Ой, Володька. Да мы только вчера с ним разговаривали!» К сожалению, я ей не звонил, а так хотелось бы с ней разговаривать каждый день, как когда-то прежде…