"Тысяч двадцать на ремонт": Сбивший Владимира Березина водитель потребовал у него денег

Известный телеведущий Владимир Березин рассказал, как его сбила машина.

– Я сам недоволен этой шумихой, – вздыхает в разговоре с Sobesednik.ru Владимир. – Вот, если бы погиб, тогда можно было бы на эту тему пошуршать в прессе.

– Так что же все-таки случилось?

– За городом мы снимали документальный фильм. Съемка закончилась, и я направился к своей машине, которую оставил вдалеке. Деревенская дорога была пустая, я стал ее переходить. Там был формальный пешеходный переход, но далеко. Смотрю: машин нет, и я пошел. Вдруг из-за холма на большой скорости вылетает автомобиль. И сбивает меня краем капота, по касательной. Если бы я попал на середину капота, то… Сами понимаете… Бог меня миловал. Но за долю секунды я физически почувствовал грань между жизнью и смертью. А потом потерял сознание.

Очнулся – сижу на дороге, кроссовки валяются по разным сторонам. Такой был удар, что у одного кроссовка подошва оторвалась. За рулем той машины сидел молодой мужчина. Он остановился, выбежал, стал извиняться. Потом приехала полиция, скорая помощь.

– Правда, что тот мужчина предлагал вам деньги, чтобы вы не писали заявление?

– Подробности я уже не помню. Он только причитал: «Что же я буду делать? У меня трое детей…» Оказывается, парень зарабатывал на жизнь в такси. Мне стало жалко его, тем более и я виноват – переходил дорогу в неположенном месте. Я спросил полицейского: «Что этому парню будет?» Мне ответили, что права однозначно отберут, потому что он летел по насаленному пункту со скоростью 75 км в час. Хотя там стоял знак ограничения скорости. В общем, все были в шоке.

Я почему-то сразу вспомнил ситуацию с Мишей Ефремовым, когда он врезался в другую машину, и человеку жизнь отнял, и себе искалечил. Решил, что лучше с этим мужчиной разойтись безо всяких судов и нервотрепки. Вроде парень этот отошел уже к своей машине, а потом возвращается: «Извините, пожалуйста, у меня машина пострадала: фара вылетела, бампер попортился, зеркало отлетело. Дайте мне, пожалуйста, тысяч двадцать – двадцать пять на ремонт!» Я посмотрел на него, господи, бедный, несчастный человек. Он, видимо, подумал, что мы так хорошо разошлись, дай-ка попрошу денег, чтобы совсем уже было хорошо. Я говорю: «Брат, иди с богом. Ведь приду в себя и могу разозлиться, обидеться». Он все понял, уехал, а я – в травмпункт. Там мне определили легкий перелом ноги.

Сейчас нахожусь дома, на больничном, лечусь. Уже хожу самостоятельно, только пока еще прихрамываю. Слава богу, жив!