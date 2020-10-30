"Руки прочь от Малахова и Борисова!": Зарубина запретила закрывать ток-шоу

Певица Ольга Зарубина заявила, что шоу «Пусть говорят», «Прямой эфир» и «Секрет на миллион» необходимы зрителям.

Новость о том, что популярные ток-шоу Малахова, Борисова и Кудрявцевой на центральных каналах могут закрыть уже в самое ближайшее время, повергла в шок не только зрителей, но и звезд шоу-бизнеса. Напомним, некоторые чиновники считают, что ток-шоу, на создание которых уходят миллионы рублей, не несут никакой ценности. Рассматривать вопрос о целесообразности использования бюджетных средств на производство таких программ собираются в Общественной палате.

Певица Ольга Зарубина, которая не раз становилась героиней ток-шоу, с этим не согласна.

– Я не понимаю, почему ток-шоу нужно закрывать, – удивляется Ольга. – Многие программы затрагивают актуальные проблемы нашего общества: наркомании, алкоголизма, аферизма… Как же мы будем учить народ, что такое хорошо, а что такое плохо, если шоу закроют? Они должны остаться в эфире!

Зарубина готова в случае необходимости лично защищать любимых народом телеведущих.

– Руки прочь от ведущих! – призывает певица. – Мне нравятся и Андрюша Малахов, и Дима Борисов. Дима спокойный, у него нет любимчиков. Относится ко всем ровно, без предвзятости.

Я сама не раз участвовала в ток-шоу, – продолжает Ольга Зарубина. – Мне интересно: там можно попробовать себя в разных ролях. Честно признаюсь: на ток-шоу хожу уже не один год, но каждый раз перед выходом волнуюсь. Это, видимо, чисто профессиональное. Перед выступлениями на сцене я тоже всегда нервничаю. Это волнение меня подпитывает и дает внутреннюю силу.

Недавно Ольге Зарубиной предложили в студии одного из ток-шоу встретиться с нынешней женой Александра Малинина Эммой. Впрочем, звезда отказалась.

– Я действительно не захотела с ней встречаться, – объясняет свою позицию Зарубина. – Ничего нового она мне не скажет. И ни на один мой вопрос не ответит, так как не знает, как проходила наша семейная жизнь с бывшим мужем.