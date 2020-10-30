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"Руки прочь от Малахова и Борисова!": Зарубина запретила закрывать ток-шоу

Шоу-бизнес
21:16, 30 октября 2020

"Руки прочь от Малахова и Борисова!": Зарубина запретила закрывать ток-шоу
Фото: скриншот с YouTube
Фото: скриншот с YouTube

Певица Ольга Зарубина заявила, что шоу «Пусть говорят», «Прямой эфир» и «Секрет на миллион» необходимы зрителям. 

Новость о том, что популярные ток-шоу Малахова, Борисова и Кудрявцевой на центральных каналах могут закрыть уже в самое ближайшее время, повергла в шок не только зрителей, но и звезд шоу-бизнеса. Напомним, некоторые чиновники считают, что ток-шоу, на создание которых уходят миллионы рублей, не несут никакой ценности. Рассматривать вопрос о целесообразности использования бюджетных средств на производство таких программ собираются в Общественной палате. 

Певица Ольга Зарубина, которая не раз становилась героиней ток-шоу, с этим не согласна. 

– Я не понимаю, почему ток-шоу нужно закрывать, – удивляется Ольга. – Многие программы затрагивают актуальные проблемы нашего общества: наркомании, алкоголизма, аферизма… Как же мы будем учить народ, что такое хорошо, а что такое плохо, если шоу закроют? Они должны остаться в эфире! 

Зарубина готова в случае необходимости лично защищать любимых народом телеведущих. 

– Руки прочь от ведущих! – призывает певица. – Мне нравятся и Андрюша Малахов, и Дима Борисов. Дима спокойный, у него нет любимчиков. Относится ко всем ровно, без предвзятости. 

Я сама не раз участвовала в ток-шоу, – продолжает Ольга Зарубина. – Мне интересно: там можно попробовать себя в разных ролях. Честно признаюсь: на ток-шоу хожу уже не один год, но каждый раз перед выходом волнуюсь. Это, видимо, чисто профессиональное. Перед выступлениями на сцене я тоже всегда нервничаю. Это волнение меня подпитывает и дает внутреннюю силу. 

Недавно Ольге Зарубиной предложили в студии одного из ток-шоу встретиться с нынешней женой Александра Малинина Эммой. Впрочем, звезда отказалась. 

– Я действительно не захотела с ней встречаться, – объясняет свою позицию Зарубина. – Ничего нового она мне не скажет. И ни на один мой вопрос не ответит, так как не знает, как проходила наша семейная жизнь с бывшим мужем. 

Теги: #Зарубина

Рубрика: Шоу-бизнес

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