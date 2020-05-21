Светлана Моргунова после смерти сына: Я хочу умереть, жить больше нет смысла

19 мая единственный сын легендарной российской телеведущей и диктора Светланы Моргуновой Максим скончался от коронавируса. Мужчине было 52 года.

Каким был Максим Моргунов и как переживает потерю его мама, корреспондентам Sobesednik.ru рассказали ее близкие друзья и коллеги.

Светлана Жильцова: «Максим был главным мужчиной в ее жизни»

Светлана Жильцова – бывший диктор Центрального телевидения, коллега Светланы Моргуновой, узнала о трагедии в семье Светланы Михайловны от журналиста Sobesednik.ru.

– Какой кошмар! Бедная Светочка! – волнуясь, говорит Светлана Алексеевна. – Максим ведь был для нее главным мужчиной в жизни. Помню, когда она была беременна сыном, шутила, что он толкается, хочет наружу. Она так ждала появления его на свет!..

Когда ему исполнился годик, мы в нашем отделе дикторов этот день рождения отмечали. Он иногда приходил маленьким к нам на телевидение, маму ждал в нашей комнате. Воспитанный, спокойный парень был. Света обожала сына, вкладывала в него всю душу.

Вспоминаю, как в передаче «Пусть говорят» многие обвиняли Моргунову во всяких грехах, но вышел Максим – и так достойно ее защищал! Он был настоящим защитником своей мамы. Такой молодой парень, всего лишь 52 года! Светочка, прими мои соболезнования!

Светлана и Максим Моргуновы в программе "Пусть говорят" // Фото: стоп-кадр YouTube

Вера Мусатова: «Светка до сих пор жива благодаря сыну»

– Максим был заботливым, умным, интеллигентным, образованным, – вспоминает Вера Мусатова, близкая подруга Светланы Моргуновой, руководитель пресс-службы кинофестиваля «Киношок». – Прекрасный семьянин, прекрасный сын. Думаю, Светка до сих пор жива благодаря ему.

Он в день по три раза ей звонил, приезжал, продукты и все необходимое привозил. Сын для Светы был главным авторитетом, – отмечает Вера Мусатова. – Мы с ней спорили иногда, а она мне говорит: «Вот Максим сказал…» Она ему верила безоговорочно! Он правда был умен… Я тоже его очень любила.

Страшно даже говорить о нем в прошедшем времени. Шок! Не можем в себя прийти. Максим в ответ на заботу мамы платил тем же. Не представляю, как теперь Светка будет жить… Отец Максима уже давно ушел из жизни…

У Максима не было никаких болезней, никаких настораживающих диагнозов, – продолжает Мусатова. – Здоровый, красивый, вполне еще молодой человек. 10 мая установили диагноз, а 19 мая он умер. Он вызывал врачей, те ему сказали, что в больницу не надо. То ли с местами в больницах напряг, то ли посчитали, что состояние не такое тяжелое. Сказали дома сидеть. Он принимал выписанные лекарства, все предписания врачей выполнял. Возможно, если бы его забрали в больницу, он бы выжил. За несколько часов до смерти он созванивался с мамой, шутил, говорил, что динамика положительная. В этом весь ужас этого вируса. Когда я слышу эти мерзости, которые говорят люди типа Елены Малышевой… Не могу. Кто бы ее дустом уже облил!

Владимир Березин: «Света против того, чтобы Макса кремировали»

– Мы с Максимом знакомы с середины 90-х, – вспоминает о погибшем сыне Моргуновой телеведущий Владимир Березин. – Он был удивительным человеком, очень образованным, тонким. Знаете, есть такой феномен, как «дети звезд»: они сосредоточены на себе. Этот человек, который был удивительно тактичен ко всем маминым коллегам. Не было людей, которые бы его не любили.

Света, помню, говорила: «Ну надо же, я так рада, к моему Максюше многие относятся лучше, чем ко мне. Я-то резковата, мне всегда некогда, а он удивительно уважительный по отношению ко всем, кто рядом с мамой». А какой он трогательный и заботливый, удивительно понимающий. Он очень гордился (и это чувствовалось, он об этом говорил) успехами своей мамы, а она – настоящая звезда. Он так ценил, что она много работает, поэтому они очень хорошо обеспечены, ведь она работала и за маму, и за папу.

Максим очень уважал и понимал нашу профессию, а ведь не каждый поймет, пробовал себя в ней. В то время, когда я работал главным диктором на российском телевидении, мы встречались, я смотрел, наблюдал за ним, я его очень просил: «Макс, давай попробуем тебя в нашей профессии, у тебя такой типаж, такая внутренняя культура. Это то, что необходимо в профессии диктора».

Он заинтересовался, но Света сказала: «Нет!» Я поинтересовался, почему она так отреагировала, она ответила: «Нам с тобой неизвестно, какая это зависимая профессия? Здесь нужно быть либо успешным, либо вообще не быть в этой профессии. Ты представляешь, сколько лет ему нужно, я за него все прошла, проползла по-пластунски». И он, хотя ему это было очень интересно, послушал маму. Позже он работал на НТВ, но уже как телеведущий и автор. Военную программу создал и вел потом.

Для меня и для многих коллег Светы уход Максима – это как потеря родственника. Светочка очень гордилась им всегда. Не потому что он ее сын – она была строга и требовательна к нему, а потому, что он был достоин.

– Вы уже звонили Светлане Михайловне после этой трагедии?

– Я звонил. Мы все звонили, кто близок. Света стонет: «Я хочу умереть, я должна умереть!»

«Света, ну что тебе сказать? Все равно уже осталось меньше, чем ты прожила. Не спеши туда», – это все, что я мог сказать. «Я должна умереть, у меня больше нет смысла», – повторяет Света.

Я напомнил про внучку, ведь она так ее любит, но она уже не слышит. Это невыносимо… Максим так заботился о маме! Окружающие всегда говорили, чтобы все дети так заботились о родителях, как Максик заботился о Светлане. Мы, близкие Светы, решили сплотиться и инкогнито отправлять какую-то сумму внучке или невестке. Будут возможности – поделимся. Внучка учится, она еще не работает, невестка будет дочь поднимать.

Кто теперь о Светулечке позаботится? Есть еще близкая подруга Нелли Кобзон, она ее не оставит. У нее с Максом были неформальные отношения – не показательные, как у многих. Он, мама и его бабушка Клавдюша – они все друг к другу очень искренне, по-настоящему относились.

С организацией похорон сына Светланы Моргуновой, по словам Березина, пока ничего не известно.

– Света против того, чтобы Макса кремировали, – признается Владимир Александрович. – А похоронить в гробу сейчас, с этим диагнозом… не знаю, как что будет. Если кто-то уговорит Светочку на кремирование, то Макса можно было бы похоронить рядом с бабушкой Клавдией…