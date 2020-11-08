Эрнст покинет "Первый": как транзит власти отразится на СМИ и ТВ

Политическое поле в России вместе с ее параметрами и персонами в последние годы изменялось лишь точечно. Однако на пороге одного из самых ожидаемых событий в стране последнего десятилетия – транзита власти – эксперты отмечают предельно активное «движение» в рядах политических и властных элит.

И если прежде политологи видели лишь начавшуюся «подковерную» борьбу за власть при готовящемся транзите вместе с переделом сфер влияния и возможным переформатированием подходов к их завоеванию, не имея возможности более детально обозначить механизмы, которыми пользуются те или иные влиятельные круги, то в последнее время ситуация изменилась.

Теперь на поверхность вышел целый комплекс инструментов, через которые текущие или потенциальные бенефициары власти в России стараются адаптироваться к изменяющимся условиям, усиливать свои позиции, получать в свои руки все новые и новые рычаги контроля над ситуацией. Одним из таких рычагов были и остаются крупные СМИ, через слаженную работу которых по конкретной повестке можно легко склонить чашу весов в свою пользу, необходимо лишь знать технологии.

И в условиях определенной внутренней политической нестабильности во властных элитах борьба за сферы влияния в 2020 году сопровождается и заметными изменениями в крупных российских СМИ. Как пишет «Октагон», в последние месяцы на российском медиарынке сформировалась очевидная тенденция к переделу сфер влияния, обострившаяся в преддверии выборов 2021 года. По данным издания, создаются новые холдинги, а журналистам крупных известных изданий приходится осваивать совершенно непривычные для них форматы работы.

«Изменения могут вывести из информационной игры представителей старых элит и позволят заметно усилить позиции новых групп влияния», – подчеркивают журналисты.

Оценить масштаб событий на первый взгляд сложно, однако достаточно лишь вчитаться в названия и имена, чтобы понять, насколько серьезной оказалась ситуация. Так, сообщается, что пережить трансформацию предстоит Rambler, Russia Today, ВГТРК, URA.RU, Первому каналу и другим.

Более того, отмечается, что один из возможных сценариев дальнейшего развития событий может заключаться в полной смене руководства крупнейшего телеканала страны «Первого канала», которое контролирует «первую кнопку» уже не один десяток лет. По данным «Октагона», на данный момент основным кандидатом на то, чтобы возгласить «Первый», является заместитель генерального директора телерадиокомпании ВГТРК Андрей Кондрашов. Журналисты отдельно напоминают, что слухи о скором кадровом продвижении Кондрашова обсуждаются в определенных кругах уже три года к ряду.

Впрочем, наиболее резонансным из всех событий в рамках этого процесса считается недавняя информация о консолидации Rambler Group, владеющей целым рядом популярных изданий, в руках лиц, аффиллированных со «Сбером». Поговаривают, что в будущем на этом фоне может образоваться довольно мощный тандем Греф-Мишустин, в рамках которого «Сбербанк», занявшийся радикальным накоплением информационных активов, будет обеспечивать главу правительства соответствующим сопровождением в СМИ ради пиара.