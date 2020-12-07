Эрнст: Рейтинги каналов определяет "бабушка, в чью-то пользу заснувшая у телевизора"

Генеральный директор «Первого канала» вновь раскритиковал методику измерения телеаудитории компании-монополиста Mediascope. Он считает, использование пиплметров в современном мире создает искусственный перевес в пользу пожилых женщин с низким доходом, хотя по факту аудитория у ТВ может быть совсем другая: «Анализировать аудиторию на основании этих данных так же опасно, как летчику пилотировать самолет по сломанным приборам», — объясняет он РБК.

Пиплметр — небольшой пульт, какие устанавливаются в домохозяйствах и за счет нажатия людьми кнопок позволяют понять, кто из членов семьи в данный момент смотрит телевизор (автоматически определяется канал). Они установлены лишь в 7,8 тысячи домохозяйств по всей стране, а данные поступают лишь с 5,8 тысячи. Люди, которые используют устройства не получают за это денежных вознаграждений. На основании этих сведений Mediascope предоставляет статистику просмотров, от которой зависит рейтинг передачи. В подавляющем большинстве случаев телевизионной рекламы рекламодатели и рекламные агентства ориентируются именно на эти цифры.

«В широком кругу мало кто знает, а в узком мало кто задумывается, что обладатель коробочки, так называемый панелист, должен при каждом включении телевизора регистрироваться на специальном пульте, жать на кнопку, выходя покурить, снова жать, вернувшись обратно. Должен регистрировать всех членов семьи, приходящих и уходящих от телевизора, и так ежедневно, годами и с абсолютно неясной для себя целью (мы, конечно, понимаем, где именно обладатели коробочек видели все эти требования)», — возмущается Эрнст.

По его словам, в итоге в крупных мегаполисах, таких как Москва с 13-миллионным населением (измерения проводятся в городах с населением больше 100 тысяч), фактический рейтинг программы может определяться на основании данных всего 30 домохозяйств. Это приводит к тому, что телевизионные эфиры строят, исходя из предпочтений «пожилых, не выходящих из дома женщин», в итоге другим аудиториям такой контент оказывается неинтересен:

«Победу того или иного канала явно определяет бабушка, в чью-то пользу заснувшая у телевизора».

Медиаменеджер считает, что использование пиплметров для оценки предпочтений аудитории мешает производить действительно востребованный продукт: «В 2020 году, когда телевидение потребляется в значительной степени не через телевизор, обсуждение среднесуточной доли по железным коробочкам может увлекать только тех, кто своим годовым бонусом интересуется больше, чем зрителями».

Ранее сегодня РБК со ссылкой на данные Mediascope сообщал, что телеканал «Россия 1» в этом году предположительно вновь обгонит «Первый канал» по аудитории. Это произойдет уже пятый год подряд.

Эрнст уже не раз критиковал методику измерения Mediascope, последний раз он обрушился на компанией с критикой осенью этого года: