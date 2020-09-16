Эрнст: Mediascope измеряет лишь пожилую, малоподвижную и бедную телеаудиторию

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст выступил с резкой критикой существующей модели телеизмерения, которую использует монополист на этом рынке компания Mediascope. Он считает, что телевизор во время пандемии начали смотреть куда больше россиян, чем это декларируется, но компания не может этого увидеть.

«Я думаю, что мы не знаем, как увеличилось смотрение, потому что существующая система измерения, к сожалению, меряет только сегмент аудитории — в основном пожилой, малоподвижный и не очень состоятельный,

— приводит «КоммерсантЪ» слова Эрнста. — А те, кто примкнул к телевизору, не смотря его долгие годы до этого — мы просто их не можем измерить, потому что ни система телефонного обзвона, ни пиплметры [измеритель, устанавливающийся в домохозяйствах из выборки, — прим. Sobesednik.ru] их просто не ловят.

По мнению руководителя «Первого канала», телевизионная аудитория во время пандемии увеличилась «во много раз больше». Также он отметил, что, по его данным, часть молодежи, которая ранее вообще не смотрела телевизор во время самоизоляции все же стали телезрителями.

В Mediascope от комментариев отказались.

Гендиректор Национального рекламного альянса (монополист на рынке продажи телерекламы) Алексей Толстоган заявил, что телесмотрение за этот период достигло максимума за последние 12 лет, а общественно-политические передачи смотрели на 30% больше людей.