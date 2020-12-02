Виноват "Союз спасения": Долин рассказал, почему Эрнст не захотел терпеть его на "Первом"

Популярный отечественный кинокритик Антон Долин рассказал в интервью Юрию Дудю о главной причине своего ухода с Первого канала.

Несколько лет Долин вел рубрику «Пойдем в кино, Оксана!» в шоу «Вечерний Ургант». По его словам, решение о его увольнении в сентябре 2020 года, вероятнее всего, было принято после негативной реакции гендиректора телеканала Константина Эрнста на критическую статью Долина о фильме «Отряд спасения», написанную для «Медузы».

«Я могу здесь только говорить о том, что мне известно с чужих слов. Вот с этой оговоркой я скажу. Ряд людей с полной уверенностью мне сказал, что причиной того, что (гендиректор телеканала) Константин Эрнст больше не захотел меня терпеть на Первом канале, было то, что за полгода до моего ухода с Первого канала, недобровольного ухода, я опубликовал вовсе не на Первом канале, а в издании «Медуза», куда я пишу, статью про фильм «Союз спасения». Мне этот фильм очень не понравился», — рассказал кинокритик

Он также отметил, что с самого начала не пытался подыгрывать телевизионному формату и сразу установил свои условия сотрудничества с «ВУ». Среди них были отказ от заранее отрепетированных диалогов, нежелание рекламировать фильмы производства Первого канала, а также требование носить ту одежду в эфире, в которой критику будет комфортно.

«Я никогда им не подходил, и в какой-то момент чаша терпения переполнилась не у руководителя программы, а у руководителя Первого канала. Официально мне никто ничего не объяснял», —поделился с Юрием Дудем Антон Долин.