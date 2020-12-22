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"Обоссался перед Путиным": Садальский жестко высмеял Шнурова и поймал его на словах

Шоу-бизнес
18:16, 22 декабря 2020

"Обоссался перед Путиным": Садальский жестко высмеял Шнурова и поймал его на словах
Сергей Шнуров задает вопрос Владимиру Путину // Фото: скриншот
Сергей Шнуров задает вопрос Владимиру Путину // Фото: скриншот

Метаморфозы – пожалуй лучшее слово, которое опишет изменения в поведении и политической позиции известного российского музыканта и фронтмена группировки «Ленинград» Сергея Шнурова. Именно этим словом «голос поколения» Игорь Тальков в свое время описывал перестройку в умах «коммунистов и комсомольцев», быстро переобувшихся в капиталистов и коммерсантов. И именно это слово идеально подходит для описания ситуации, сложившейся с одним из самых ярких артистов современной России.

Многие поклонники Сергея Шнурова давно сетуют на то, что музыкант, который всегда мог отпустить едкую шутку в адрес очевидных пороков власти, за последние годы и сам перенял часть из этих пороков. Получив в свое время место в совете при думском комитете по культуре, а позднее став сопредседателем «Партии роста» и генпродюссером телеканала RTVi, Сергей Владимирович (похоже, именно так стоило бы обращаться к исполнителю в его новом статусе) вместе с этим стал и немного другим человеком. По крайней мере, об этом свидетельствуют его поступки.

Примечательно, что обращать внимание на «метаморфозы» Шнурова в последнее время стали даже некоторые из его коллег. Так, довольно интересную закономерность недавно подметил известный российский актер Стас Садальский, который в последнее время не упускает возможности высказаться на околополитическую тематику. Чтобы наглядно показать «глубину прогресса» в изменении сознания новоиспеченного медиаменеджера и политика, актер в эфире своего Youtube-канала напомнил о его словах, сказанных в интервью блогеру Юрию Дудю, отметив, что когда дело дошло до реальной встречи с российским президентом, Шнуров попросту испугался. Впрочем, для описания ситуации Садальский выбран несколько иной синоним слову «испуг».

«Помните, во время интервью с Юрием Дудем у Сергея Шнурова спросили, какой вопрос он задаст Владимиру Путину, оказавшись перед ним. Шнуров сказал следующее: «Оказавшись перед Путиным, я ему скажу — хватит». Шли годы, смеркалось, Шнуров стал начальником телеканала, и он уже в роли мэтра, в костюме, пришел к Путину и, обоссавшись, задал совершенно другой вопрос — как простому жителю России описывать свою жизнь, не используя ненормативную лексику. Занавес. Я бы сказал, делайте как Артем Дзюба — не копите негатив», — иронично заявил Стас Садальский.

Теги: #Путин #Сергей Шнуров #Садальский

Рубрика: Шоу-бизнес

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