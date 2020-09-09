"Легкоступова знала, что Фирсов психически болен": озвучен диагноз "мужа-душегуба"

Подруга предупреждала Валентину Легкоступову об отклонениях нового супруга звезды, но певица была ослеплена любовью.

Трагедию Валентины Легкоступовой продолжают обсуждать в светской тусовке. Подруга звезды, знаменитый клинический психолог и сексолог Елена Перелыгина до сих пор не может поверить, что Валентины больше нет с нами.

Перелыгина призналась Sobesednik.ru: еще в начале года она предупреждала Легкоступову, что от Фирсова нужно держаться подальше.

– С Валентиной мы познакомились много лет назад на съемках, – рассказывает Елена. – Валентина оказалась очень светлым, добродушным и порядочным человеком. Мы стали близко общаться. Она со мной советовалась по разным вопросам, делилась проблемами. Валя говорила: «Так хочется опереться на сильное плечо, стать хоть на время слабой, любимой и любящей!» В конце прошлого года Валентина влюбилась. А спустя время она мне показала фотографии своего нового возлюбленного. Я была несколько потрясена увиденным.

Сразу сказала: «Валя, он производит впечатление психического нездорового человека!» Это же видно по его внешнему виду, манере разговора, жестикуляции. Внешность у Фирсова неординарная, говорящая о том, что у человека есть отклонения психического плана, – считает психолог.

Валентине мои слова не понравились, – вспоминает Перелыгина. – Она была влюблена, поэтому не воспринимала никакую критику. Из-за этого мы даже перестали с ней общаться. О чем я, конечно, сейчас очень жалею.

По словам Елены, она и подумать не могла, что вскоре с ее подругой произойдет такая трагедия.

– Мне очень сложно говорить на эту тему: до сих пор не могу поверить, что Валентины больше нет с нами, – продолжает Перелыгина.

Вина Фирсова в случившейся трагедии в любом случае есть. Ведь это он создал такие условия, в которых его близкий человек попал в беду и потерял жизнь. К сожалению, это проблема многих взрослеющих звезд, которые обретают возраст мудрости. Мудрости он им не приносит, а приносит проблемы.

Теряя былую славу, певицы ударяются во все тяжкие, пытаются вернуть любовь зрителей, окружения и мужчин. Часто они привлекают к себе не самых лучших и не самых достойных представителей сильного пола, – отмечает Елена.

Фирсова не принимают не только друзья, но и дети Легкоступовой. После смерти матери они оборвали с ним все контакты. Перелыгина считает: они поступают правильно.

– Анетте нет никакого смысла идти на примирение с Фирсовым, – считает Елена. – Не дай Бог, еще и у нее начнутся проблемы. Фирсов – человек неуравновешенный и скорее всего нездоровый. От него лучше держаться подальше.