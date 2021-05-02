"Власть хочет, чтобы люди забыли слово "Навальный": Белковский раскрыл план Кремля. Видео

Известный политолог Станислав Белковский дал видеокомментарий «дела Павлова» и других последних новостей вокруг Навального.

30 апреля стало известно о том, что адвоката «Команды 29» Ивана Павлова обвиняют в разглашении данных следствия. Судя по имеющимся данным, речь идет о том, что Павлов поведал СМИ содержание постановления о привлечении журналиста Ивана Сафронова в качестве обвиняемого и рассказал о появлении некоего секретного свидетеля. Адвокатское сообщество выступило в защиту Павлова и потребовало прекратить его преследование. Sobesednik.ru обсудил истинные причины дела против Павлова и что вообще происходит с обществом, где постоянно ищут шпионов, в видеоинтервью с политологом Станиславом Белковским.

В ком причина задержания Ивана Павлова: в Сафронове или Навальном?

– В последнее время возбуждено очень много дел по госизмене, шпионажу... А сейчас и вовсе вон сколько дипломатов разные страны выслали друг у друга. То есть и там без устали ищут шпионов. Такое ощущение, что весь мир состоит из шпионов. Откуда столько шпионофобии?

– Это всегда стремление спецслужб показать свою значительность и необходимость. А поскольку спецслужбы у нас сейчас разрослись до невиданных масштабов, конечно, все время нужно находить каких-то изменников и предателей. Кроме того, эти дела часто используются для того, чтобы подставить бизнес-конкурентов, которые в сфере оборонно-промышленного комплекса тоже существуют. Эта конкуренция сейчас носит и объективный характер, и международный, в том числе.

Например, в том же деле Ивана Сафронова тоже много неясного. Смотрите, фактически он, известный журналист из «Коммерсанта», оказался в тюрьме потому, что через него, скорее всего, сливались какие-то данные о поставках российских вооружений в разные регионы мира, в том числе, на средний восток. Но формально его в этом не обвиняют.

Между тем могло быть и такое, потому что через него проходила куча всяких документов, иногда конфиденциальных. Ведь часто те или иные источники используют журналистов в своих целях, а потом умывают руки. И человек, который думает, что несет важную позитивную гуманитарную миссию, вдруг оказывается в тюрьме. И заступиться за него некому. Что в деле Ивана Сафронова мы сейчас и наблюдаем.

Иван Павлов//фото: пресс-служба "Команды 29"

Этот тренд, думаю, будет нарастать, в том числе, и в политическом контексте. Гонения на иностранных агентов в России, в первую очередь, связано с подавлением радикальных оппонентов Кремля.

– Вы имеете ввиду тех, кто поддерживает Навального?

– Да.

– На мой взгляд, поставлена задача уничтожить всю инфраструктуру самого главного оппонента, а теперь и политзаключенного Алексея Навального. Все, что хоть как-то связано с ним, должно пойти под нож. Все должны понимать, что даже приближение к имени, телу и славе Навального чревато уголовным преследованием.

Вот только что, 30 апреля, попал под раздачу известный адвокат Иван Павлов, представитель «Команды 29». Формально его обвиняют в том, что он разгласил тайну предварительного следствия по делу Ивана Сафронова. Но фактически Павлов, я уверен, страдает не за это, а за то, что его «Команда 29», взялась защищать сотрудников ФБК*.

– И тем самым посылается очень внятный сигнал: вообще не подходите к Навальному и ФБК*. Вот прежде Фонд* обещал оплачивать адвокатов задержанным на несанкционированных акциях, а теперь нет ни ФБК*, ни адвокатов. Поэтому делаю вывод: это знак, который дает власть – не подходите даже близко к тем местам, где проводятся несанкционированные акции, не участвуйте в распространении информации и забудьте слово «Навальный».

«Путин никогда в жизни лично не звонил в суд»

– Но разве достаточно жесткие меры против инакомыслящих уникальны только для нашей страны? Вспомните, к примеру, как прессовали сторонников Трампа в США...

– Ну, параллель, между Навальным и Трампом весьма условна. Трамп уже был президентом своей страны, демократически избранным…

– Понятно, что Трамп гораздо круче. Но я не про сравнение, я про меры противодействия, которые применяет официальная власть не только в России.

– К сожалению, это уродливое явление набирает силу во всем мире. И с этим нам придется жить в ближайшие годы и как-то это пережить. Безусловно, эти меры избыточны, их по-хорошему вообще не должно быть. Политическую борьбу нужно вести политическим путем, а не с помощью спецслужб и уголовных преследований.

Станислав Белковский//фото: стоп-кадр YouTube

Можем представить включение Владимира Владимировича Путина в нашу беседу. И вот он нам заявляет следующее: а что в Америке происходит? Вот только что провели обыски у адвоката Трампа Рудольфо Джулиани. А для чего были эти обыски? Чтобы найти материалы, полученные адвокатом в Киеве от депутата украинского парламента Андрея Деркача, а сам Деркач, типа, агент ФСБ, как уверяют американцы.

Кстати, я неплохо знаю Андрея Леонидовича Деркача. Не знаю, агент он ФСБ или нет, я его никогда об этом не спрашивал. Его отец, Леонид Васильевич Деркач, был главой службы безопасности Украины, то есть, он ветеран еще советских служб. Но дело не в этом.

Дело в том, что все материалы, которые Деркач передал Джулиани, – это хорошо всем известная история об украинской компании «Burismа», в совете директоров которой сидел Хантер Байден, сын Джозефа Байдена.

– Кстати, сам Хантер Байден только что издал мемуары, в которых честно признается, что абсолютно ни за что, просто под фамилию своего отца (тогда вице-президента США) получил от компании «Burismа» 4 млн $, которые потратил на наркотики, алкоголь и проституток.

Все эти документы – подтверждающие то, что признает и сам Хантер Байден, стали основанием для обыска у Рудольфо Джулиани.

– Их изъяли, чтобы никто не увидел?

– Ну, то же самое: не лезьте в это дело, не подползайте, если вас не просят. Да, Джозеф Байден не смог остановить сына от публикации мемуаров. Но что позволено Юпитеру, не позволено быку: поэтому дан четкий знак – не пытайтесь дальше использовать эту тематику для борьбы с законно избранным президентом США.

А вспомните то, как Джозеф Байден мило звонил семье Джорджа Флойда накануне вынесения решения суда и очень прозрачно намекал, что надеется на обвинительный приговор полицейскому Дереку Шавену... Это что?

Думаю, все это мог бы сказать нам Владимир Владимирович Путин.

– Сам он, между тем, никогда не оказывал прямого давления на суд...

– Да, надо заметить, что Путин, как бы он там ни контролировал российскую судебную систему, уверен, никогда в жизни в суды не звонил, таких фактов найти невозможно, как и никаких фактов его вмешательства в дела судебной системы. Тем более, столь публичное.

Алексей Навальный//фото: Instagram

«Навальный пытается опираться на энергию мести и ненависти»

– Так почему тогда в мире это называется охраной существующего законного порядка, а в России – агрессией власти? Ведь реакция ничем не отличается — у нас и у них.

– Нет, мы все-таки отличаемся. Потому что в Америке есть развитая система политических институтов, есть демократия и политическая конкуренция. А у нас этого всего нет. Поэтому то, что для Америки является вывихом, для нас – обычай и норма, и мы к этому привыкли. В Америке все-таки можно бороться с государством и можно его побеждать. В России это практически невозможно, и в этом принципиальная разница.

– Другими словами, вы считаете, что поиск врагов в России всегда становится панацеей в трудные минуты?

– К сожалению, идет нагнетание ненависти.

– Ведь правильно сказал когда-то Сергей Довлатов: да, Сталин плохой. Но кто же написал 4 миллиона доносов?

Как ни смешно, массовые сталинские репрессии были, кроме всего прочего, мощнейшим инструментом обеспечения вертикальной социальной мобильности. Посадил соседа – забрал его квартиру, должность, жену, или мужа... Такое ведь было сплошь и рядом.

И поддержание в людях взаимной ненависти, ревности людей было одним из залогов стабильности тоталитарного режима.

– И сейчас одним из инструментов обеспечения стабильности властью используется энергия мести, ненависти и зависти людей друг к другу. И это самое плохое, что мы наблюдаем.

Собственно, аналогичные претензии у меня и к Алексею Навальному: он тоже пытается опираться на энергию мести и ненависти, стремления к реваншу людей, уже обиженных при Путине.

Между тем, я уверен: любые политические стратегии, построенные на ненависти, крайне контпродуктивны, в том числе, с точки зрения долгосрочного психического здоровья нации.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан Минюстом РФ «иностранным агентом».