Навальный рассказал жене о жизни в колонии: Вчера меня носили в баню и дали 5 ложек каши

Sobesednik.ru публикует последние новости о питании, изменении в весе и бытовых условиях Навального в тюрьме из первых уст. Стало известно, что политик мечтает о «60 граммах морковки» и «кусочке яблока» – их ему разрешили, но пока не дали. «Наверное, – высказал предположение оппозиционер, – согласовывают этот вопрос с Путиным».

Алексей подробно рассказал своей супруге Юлии Навальной о жизни в колонии после выхода из голодовки, пользуясь перерывом в заседании, которое состоялось 29 апреля 2021 года в Бабушкинском районном суде города Москвы. Напомним, что там проходило слушание апелляционных жалоб по уголовному «делу о клевете» (на ветерана Игната Артеменко), по которому Алексея Навального в феврале приговорили к штрафу в 850 тысяч рублей в пользу государства.

В первом выступлении сторона защиты политика – его адвокаты Вадим Кобзев и Ольга Михайлова – попросили приобщить результаты экспертизы подписи ветерана Игната Артеменко, в которой говорится, что «при сравнительном исследовании копии установлено наличие различающихся признаков, что свидетельствует о том, что подписи (в материалах уголовного дела. – Прим. Sobesednik.ru), вероятно, принадлежат разным людям».

Адвокаты Ольга Михайлова и Вадим Кобзев//фото: Бабушкинский районный суд города Москвы

Экспертизу приобщили, после чего защитники заявили ходатайство о проведении еще одной почерковедческой экспертизы. Подсудимый прошение поддержал, и судья Наталья Курышева удалилась для принятия решения в совещательную комнату.

Фото: Бабушкинский районный суд города Москвы

Навальный тут же воспользоваться образовавшейся паузой и обратился к своей жене Юлии Навальной, сидевшей в первом ряду. Подобные реплики во время ожидания не дозволяются, но делать замечание ему не стали.

– Юляшка! Если ты меня слышишь, встань, пожалуйста, – попросил Алексей.

Хотя Навальный и так знал, что видеосвязь между колонией и судом работает прекрасно, ведь сам проверил ее с судьей в начале процесса. Тогда подсудимый и председательствующий пообещали друг другу, что если никто никого не будет перебивать, то все пройдет «без шума» и в «обычном рабочем порядке». Возможно, Алексей опасался, что микрофоны выключили на время перерыва, но они продолжали работать.

Юлия Навальная (крайняя слева в первом ряду) сумела пообщаться с мужем//фото: Бабушкинский районный суд города Москвы

Юлия Навальная замешкалась на несколько секунд, встала, но тут же подошла к адвокату Ольге Михайловой, всем своим видом показывая: это она не по просьбе мужа, а как будто сама собиралась покинуть место на скамье. В зале, глядя на такую картину, многие рассмеялись, хотя на входе допущенных на заседание журналистов инструктировали: никакого хихиканья во время слушаний по делу Навального быть не должно.

Перекинувшись парой слов с адвокатом, Юлия обернулась и посмотрела на экран – на мужа.

– Да, но ты в маске, – смущенно заметил он.

Навальная удостоила мужа долгим выразительным взглядом и медленно приспустила маску, оставив петельку на одном ухе. Юлия широко улыбалась Алексею, а он – ей.

Навального подключили по видеосвязи//фото: Бабушкинский районный суд города Москвы

– В Москве тоже нужно носить маски? – спросил с экрана Алексей.

– Да, – ответила ему Юлия, и он впервые после отправки в заключение услышал ее голос, одновременно видя ее.

– Я похудел: весил 74 кг, теперь вешу 72, – признался ей Алексей.

– Не переживай: твои 72 тебе идут больше, чем 74, – заметила Юлия.

– Так вот зачем мне нужно худеть – чтобы лучше выглядеть, – рассмеялся Алексей.

– Нет, меня вчера носили в баню – чтобы я прилично выглядел, чтобы я побрился. И тащили прям ужасный скелетон. Я последний раз 70 кг весил, наверное, в седьмом классе. Но если бы не этот китель, я бы выглядел гораздо, гораздо хуже…

Навальный немного помолчал, а после рассказал, обращаясь уже ко всем собравшимся, как выходит из голодовки. Напомним, политик голодал 24 дня, принимая внутрь только воду и лекарства, таким образом протестуя против недопущения к нему гражданских врачей – он жаловался на боли и потерю чувствительности в спине и ногах.

Меньше недели назад, после того, как его дважды обследовал консилиум гражданских врачей, голодовку Алексей прекратил. Однако возвращаться к привычному рациону резко нельзя – это может навредить организму не меньше самого отказа от пищи.

– Вчера я ел четыре ложки каши в день, сегодня давали пять ложек каши, завтра для меня заварят шесть ложек каши, – бодро перечислил Навальный.

– Жду, когда будет десять ложек каши – это будет прорыв! И я бился за то, чтобы мне дали 60 граммов морковки.

Я написал ходатайство, чтобы мне дали – врач написал, что я с этого дня должен съедать 60 грамм сырой морковки. И я написал бумагу: «Дайте мне морковку!» Они рассматривают этот вопрос.

– Так они, наверное, на окне ее выращивают, – поддержала шутку мужа Юлия.

– На окне выращивают они эту штучку! – моментально повторил за ней Алексей. – Кстати, поскольку врач сказал, что я должен есть салат, а зеленого салата здесь не едят, я, наверное, могу переиграть и съесть эту рассаду, что растет на окне. Или я не знаю, что это. Потом возбудят уголовное дело: Навальный съел все цветы!

Фото: Бабушкинский районный суд города Москвы

И в ту же секунду пришла новость: против Навального возбудили еще одно уголовное дело. Но по другой причине: он и его соратники Иван Жданов и Леонид Волков являются подозреваемыми по уголовному делу о создании некоей некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Об этом написано в материалах иска о признании структур Навального экстремистскими организациями.

– Я уже прошу один маленький кусочек яблока четыре дня, – продолжил Навальный. Его интонация ничем в этот момент не отличалась о той, что мы привыкли слышать на его YouTube-канале. – Пока вопрос не решился. Видимо, у Путина спрашивают. Ну хорошо.

– А тушеные овощи тебе дадут? – участливо спросила Юлия.

– Тушеные овощи… не знаю, – вздохнул Алексей. – Когда-нибудь выиграю свою битву за 60 грамм морковки. Тогда я приступлю к борьбе за тушеные овощи. Мне предлагают бульон постоянно, но по плану я еще не должен начать его есть. Они так вроде стараются, то есть в принципе все по плану дают, но почему-то не могут добавлять какие-то суперэкзотические вещи вроде яблока или морковки. Пока у нас зона возможного заключается в бульоне и каше.

– Каша хорошая, – похвалил стряпню тюремных поваров Навальный, – ее варят, приносят в коробочке, я откладываю себе несколько ложек и ем. Каша отлично заходит.

У меня сегодня по плану за сутки 570 калорий. Сейчас проверю: я вижу, в книжечке все записано. А нет, вру: сегодня 450 калорий, завтра 530, вчера было 370.

На этом его рассказ прервало возвращение судьи: ходатайство она не удовлетворила. А позже оставила без удовлетворения и апелляционные жалобы, а сам приговор (850 тысяч рублей штрафа в доход государства) – без изменения.

Примечательно, что Юлия Навальная не стала дожидаться оглашения решения судьи. За несколько минут до этого она зашла в зал, лишь чтобы попрощаться с мужем: «Леша, я ухожу. Пока».

«Люблю! Целую!» – только и успел ответить Навальный, который, судя по интонации и мимике, очень удивился внезапному уходу жены.

Но все же, похоже, и такое короткое общение с супругой его порадовало: было заметно, как рад был Алексей наконец-то выговориться – тому, кто знает и понимает его лучше всех...