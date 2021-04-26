Заказывали Ваенгу и Газманова: Белковский раскрыл громкие подробности "карантина" Путина в бункере

Пока пресса и политологи продолжают разбирать на части выступление российского президента Владимира Путина с ежегодным посланием Федеральному собранию, выискивая в риторике главы государства намеки на те или иные планы Кремля, ряд экспертов ведут дискуссию в несколько ином ключе.

Обсуждаемая ими тема касается в целом предрасположенности Владимира Владимировича к тому, чтобы озвучивать стратегическое видение будущего развития страны в подобном формате.

Более того, на фоне выпущенного соратниками Алексея Навального фильма-расследования о «тайной даче Путина на Валдае», крепнет и убежденность экспертов в том, что уединение и непубличность, в том числе и в решении ключевых вопросов – те самые формы, к которым стремится российский лидер.

К примеру, как утверждает известный российский политолог Станислав Белковский, президент России на самом деле не очень любит подобные публичные выступления, и в целом негативно относится к публичности как таковой.

Куда более комфортные условия для Путина, убежден эксперт, заключаются в возможности запереться в бункере в компании ближайших соратников, с которыми можно откровенно поговорить на волнующие его темы.

И один из таких условных бункеров, где президент может уединиться в кругу людей, которым доверяет больше всего, находится как раз на Валдае, отметил Белковский в интервью Наталье Влащенко.

Более того, по его словам, именно в этой скрытой от всех резиденции на Валдае Владимир Владимирович и провел большую часть «карантинного» 2020 года в компании ближайшего соратника Юрия Ковальчука, с которым и связывают объект авторы фильма о даче.

Наконец, именно с этим обстоятельством может быть связана и сама публикация фильма. Близкие к Путину элиты, считает политолог, таким образом решили ударить по бизнесмену.

– Послание президента – часть монархического ритуала, которое Путин отправляет в соответствии с Конституцией, – заявил Станислав Белковский. – Он вообще не любит такие выступления, он не любит публичность – это не все понимают.

– Для Владимира Путина гораздо комфортнее сидеть в бункере не в прямом смысле слова «бункер», а в психологическом: в изоляции, в окружении своих друзей, с которыми он может быть откровенен и обсуждать те вопросы, которые ему интересны.

Например, недавно вышло краткое расследование соратников Навального про резиденцию Путина на Валдае – этот условный бункер как раз там и находится.

К слову, кампания против Ковальчука, которую мы наблюдали осенью, была во многом реакцией на это со стороны ряда других околопутинских кланов.

– Также говорилось, что туда, на Валдай, заказывали артистов: например, Елену Ваенгу и Олега Газманова.

Владимир Путин любит быть собой, а публично собой он быть не может – в этом смысле он абсолютно антипубличный политик.