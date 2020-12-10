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Откуда берутся слухи о личной жизни и болезни Путина, рассказал полковник ФСБ

Политика
14:29, 10 декабря 2020

Откуда берутся слухи о личной жизни и болезни Путина, рассказал полковник ФСБ
Фото в статье: Global Look Press
Фото в статье: Global Look Press

Стало известно, кто и зачем сливает тайны о детях, женщинах и диагнозах Владимира Путина.

Действующий президент России – один из самых закрытых политиков мира. Но в последнее время расследования о личной жизни и новости о якобы имеющейся болезни Владимира Путина стали появляться в прессе с завидной частотой. Хотя эти сведения, как заявил недавно политолог Станислав Белковский в интервью Sobesednik.ru, составляют особо охраняемую тайну.

Что говорит Песков о детях и женах Путина

На днях пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремлю известно, кто распространяет слухи о людях якобы из окружения президента России Владимира Путина и о нем самом: «Мы знаем более или менее, кто является организатором этой деятельности, и знаем, что эта работа будет продолжаться, – сказал представитель Кремля. – Все это подгонка разных слухов, зачастую не имеющих ничего общего с реальностью. Такие устремления по дискредитации – иногда умелые, иногда менее умелые – не достигают своей цели, соответствующим образом мы к ним и относимся».

Так кто и зачем распространяет слухи о том, чем болен Путин, и о том, сколько у него жен, дочерей? И главное, можно ли этой информации верить? На эти вопросы Sobesednik.ru попросил ответить политика, экс-депутата Госдумы, полковника ФСБ в отставке Геннадия Гудкова.

Геннадий Гудков

– Слухи о Путине распространяются по той же схеме, как и слухи о любом другом человеке, – объясняет Гудков. – Например, кто-то вхож к Путину. Он живет в своем мире, но у него есть друзья, родные, близкие, какие-то связи. Естественно, эти люди делятся информацией. Потому что когда что-то происходит с вождем, что-то меняется в его поведении, алгоритме жизни, это все очень бурно обсуждается во всех коридорах власти. Близкие к Путину люди зависят от его состояния, это понятно.

Они борются за близость к телу и следят, что с этим телом происходит. И конечно, они обсуждают всю эту информацию, слухи в своем кругу. Вот из этого второго круга информация и просачивается в СМИ и общество.

А как там на самом деле (есть ли у Путина любовницы и внебрачные дети. – Прим. Sobesednik.ru), мы не знаем и никогда не узнаем, потому что личная жизнь и сведения о здоровье вождя охраняются покруче, чем любой проект «Посейдон», любое гиперзвуковое оружие.

– Песков, комментируя слухи о личной жизни и здоровье президента, видимо, имел в виду людей, которые специально будируют эти темы, чтобы ослабить Владимира Путина.

– Да перестаньте!

Путин три раза подряд чихнул – пол-Кремля уже это обсуждает: как там кормилец-то, ничего с ним не случилось, не паковать ли уже чемоданы? Люди из окружения президента – главные разносчики этой информации.

Потому что они больше всех боятся, что с ним что-то произойдет: для них это вопрос жизни и смерти, бедности и процветания.

– Политолог Станислав Белковский сказал нам, что если Кремль вычислит среди своих этих сплетников, то они «позавидуют судьбе Улюкаева».

– Я уверен, что нет одного источника информации, а есть коллективный Кремль – десятки и сотни людей. Поэтому это пресечь невозможно.

У нас такая страна. Байден может заснуть, и США будут работать. А Путин не может заснуть, потому что Россия управляется в ручном режиме. И Песков это понимает. А говорит так только с целью напугать тех, кто говорит «не то».

Теги: #Путин #Песков #дочь Путина #Геннадий Гудков #Белковский

Рубрика: Политика

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