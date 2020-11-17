Людмила Путина и дочери: стало известно, почему Владимир Путин засекретил свою личную жизнь

Личная жизнь российского президента Владимира Путина, не в пример его западным коллегам, скрыта от посторонних глаз за семью замками. Нельзя сказать, что Кремль и окружение главы государства старательно скрывают от широкой общественности семью президента и информацию о том, как и с кем он живет, но говорить об этом публично как-то не принято.

Все, о чем могут судачить любители обсудить личную жизнь президента «на кухне», так это о его давнем разводе с бывшей супругой Людмилой и двух дочерях. В общем и целом даже заявления отдельных политологов и журналистов, ссылающихся на собственные инсайды о положении дел в семье первого лица государства, не просто не опровергаются, но даже никем не комментируются, в Кремле их словно не замечают. И эта тактика приносит результат – любой слух тут же превращается в малозначимый и довольно быстро забывается.

Между тем многие все еще задаются вопросом, как такая ситуация могла сложиться в России в принципе. Ведь в большинстве крупных стран мира семьи президентов становятся едва ли не их визитной карточкой – окном, сквозь которое общественность видит во влиятельных политиках обычных людей, которым не чужды чаяния и проблемы населения. Более того, даже те, кто застал советское прошлое, прекрасно помнят, что жены и дети генсеков, пусть и не находились у всех на виду, но были хорошо знакомы едва ли не каждому гражданину Союза.

Впрочем, российский журналист Дмитрий Запольский не так давно взялся подробно объяснить причины столь серьезной засекреченности всего, что касается личной жизни Владимира Путина, связав это решение с политическим опытом президента, полученным еще во времена работы с Анатолием Собчаком. Именно в тот период, уверен Запольский, у Владимира Владимировича и сформировалось опасение, что его родные могут быть его слабым местом, а поведение дочерей, как это часто бывает, лишь бросит нежелательную тень на фигуру отца, которому тогда только предстояло добывать свое нынешнее, почти безграничное политическое влияния.

«Господин Зыгарь опубликовал новую книгу, и я вчера прочитал отрывки про Анатолия Собчака. На самом деле, там написана полная ахинея, потому что Зыгарь, так скажем, не участник тех событий, и на страницах видно легкое отношение к происходящему.

Но там есть один очень интересный момент — о том, что Владимира Путина очень напугала история с выборами Собчака в мэры Петербурга, из которой он сделал далеко идущие выводы. Если честно, я считаю, что Путин участвовал в выборах не на стороне Анатолия Собчака, а выполнял поручения руководства страны. Собчака тогда топили все, кто хоть что-то соображал с точки зрения системы. Для Собчака главной проблемой стал публичный образ Людмилы Нарусовой, а также кошмарный образ Ксюши Собчак, которая на тот момент была, скажем так, интегрирована в клубную жизнь — вела себя не очень сдержанно и постоянно попадая в объективы видеокамер в не лучшем свете.

Владимир и Людмила Путины

Для Путина это был ужас, потому что он понимал, что может попасть в такую же ситуацию, на выборах он мог оказаться быть скомпрометирован и подавлен своей семьей: Людмила к тому времени не отличалась здоровым образом жизни (после ДТП были проблемы), дети тоже могли улететь в подростковое поведение, то есть для Путина это был страшный сон. Он сразу засекретил свою личную жизнь, и сделал это не потому, что он был параноиком, а потому, что он четко понимал, что это его слабое место.

Это неподконтрольная вещь: если бы он не засекретил свою личную жизнь, то его дочери в любом случае стали бы светскими фигурами по мере взросления и, соответственно, начнут где-то появляться. Засекречивание личной жизни Владимиром Путиным не являлось абсолютно бессмысленным для него — это имело большой политический смысл», — рассказал Дмитрий Запольский.