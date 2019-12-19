Путин ушел от вопроса о родстве с Катериной Тихоновой и Марией Воронцовой

Президент России Владимир Путин уклончиво ответил журналистке о своих предполагаемых дочерях и их бизнесе.

В ходе большой пресс-конференции, которая прошла в четверг, 19 декабря, одной из последних свой вопрос российскому лидеру задала журналистка «Русской службы Би-Би-Си» Фарида Рустамова, которая попросила Владимира Путина перестать скрывать от общественности своих дочерей.

«Четыре года назад, когда вас спрашивали о родстве с вашей младшей дочерью Катериной Тихоновой, вы сказали, что ваши дети "не занимаются бизнесом, политикой и вообще никуда не лезут". Но с тех пор ситуация изменилась. Компания "Иннопрактика", директором которой является Катерина Тихонова, а учредителем — государственное бюджетное учреждение МГУ, за прошлый год заработала полмиллиарда рублей. Компания "Номеко", доля в которой есть у вашей старшей дочери Марии Воронцовой, на деньги компании "Согаз" сейчас строит одну из крупнейших клиник в Ленобласти. Этим двум женщинам помогают ваши старые друзья — чиновники и госкомпании. Этих двух женщин очень часто стали показывать по телевизору, их имена и их внешность давно уже все знают. Это такой секрет Полишинеля. Когда вы уже признаете, что это ваши дети и когда они станут публичными и открытыми для общества, как дети других мировых лидеров?» — спросила Рустамова.

Глава государства на вопрос корреспондентки ответил уклончиво, так и не признав родство ни с одной из названных девушек.

«Вы упомянули двух женщин, их личные доли, объем бизнеса. Просто обозначили факт, но этого недостаточно. Когда вы покопаетесь в этом, вы поймете, какой там бизнес, есть ли он там, кому он принадлежит, кто там помогает. А "Иннопрактика" — это инициатива ректора МГУ, связано это с желанием наших вузов сочетать возможности нашей науки и образования с реальными потребностями наших производителей и выгодополучателей внутри российской экономики. Мы очень часто закупаем за границей то, что можем производить сами. "Иннопрактика" посвящена именно этому, в этом ее смысл. Там очень много талантливых людей, но надо, чтобы их инновации были известны нашему бизнесу. Дай бог, чтобы они добились результатов», — сказал Владимир Путин.