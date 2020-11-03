Кабаева, дочери: Валерий Соловей раскрыл сенсационные подробности личной жизни Владимира Путина

Личная жизнь российского президента Владимира Путина во все времена оставалась закрытой от посторонних глаз. Широкой общественности в свое время стало известно лишь о том, что глава государства расторг брак со своей экс-супругой, а все остальные данные о его семье носили неподтвержденный характер и приравнивались к слухам.

Причем даже разговоры о дочерях Владимира Владимировича сложно было интерпретировать в качестве достоверной информации, тем более что сам Путин никогда не подтверждал эти данные.

Впрочем, в последние месяцы ситуация резко изменилась. И дело не в том, что сам Путин или кто-либо из его окружения просто перестал табуировать тему личной жизни президента. Причины этого лежат намного глубже и вполне могут иметь отношение к предстоящей борьбе за власть в стране, особенно, если принимать во внимание разговоры ряда политологов о том, что российский лидер может оставить президентский пост и даже уйти из политики еще до наступления срока окончания своих президентских полномочий, а именно в 2021 году.

Изначально в публичное пространство начали попадать довольно неоднозначные данные о том, как выстраиваются отношения в ближайшем окружении «хозяина Кремля», а также о том, кто из представителей высших эшелонов власти метит на пока еще не вакантное президентское кресло. Теперь же ситуация дошла до обсуждения преемников сквозь призму отношений внутри семьи Владимира Владимировича. Семьи, существование которой, разумеется, не отрицалось, но, как минимум, не обсуждалось публично.

Разумеется, по уже сложившейся традиции табуированную прежде информацию на общественный суд выносит известный российский политолог, доктор исторических наук Валерий Соловей, хорошо знакомый россиянам по целому ряду громких высказываний, касающихся как раз российской власти и президента Путина. Подробности о личной жизни российского президента эксперт раскрыл в эфире радиостанции «Эхо Москвы», продолжая дискуссию на тему ухода президента и возможного выбора преемника.

«В российском истеблишменте все точно знают, что в следующем году должен пройти транзит власти. Не в 2023, не в 2024, а в следующем году. Это не может их не беспокоить. Президент обещал своему окружению и своей семье об этом рассказать в январе.

К слову, семья Владимира Путина оказывает на него очень серьезное влияние, соизмеримое с тем, какое влияние семья оказывала на Бориса Ельцина. Под семьей Владимира Путина я подразумеваю Алину Маратовну Кабаеву, ее родственников, его дочерей, и несколько его очень близких друзей», – заявил Валерий Соловей.

Журналист Александр Плющев задал уточняющий вопрос: «Правильно ли я понимаю, что вы не сомневаетесь, что Владимир Путин живет с Алиной Кабаевой?». Профессор был однозначен.

«Мне кажется, что это не является особым секретом. Он просто публично об этом не говорит. Я тоже об этом стараюсь не говорить и избегаю прямых формулировок. Кто знает, может ее фамилию нельзя произносить, как и фамилию Навального. Алина Кабаева имеет серьезное влияние на Владимира Путина», – отметил политолог.