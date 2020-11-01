Соловей: Преемницей Путина может стать его дочь Екатерина Тихонова

Политолог заявил, что семья президента считает «престолонаследие» идеальным вариантом транзита. Виват, Екатерина Третья?

Похоже, что подготовка к транзиту власти, о котором в последнее время так много разговоров, вошла в заключительную стадию. Это уже свершившийся факт: Владимир Путин внёс в Госдуму проект закона, который позволит ему уйти с поста президента и обрести статус пожизненного сенатора.

В связи с этим вопрос о том, кто станет преемником Путина и новым хозяином Кремля (или преемницей-хозяйкой. Да, это спойлер. – Прим. Sobesednik.ru), становится актуален как никогда.

– Определение фигуры преемника переходит сейчас в практическую плоскость, – подтверждает политолог Валерий Соловей. – В списке возможных преемников, по довольно надёжной информации, 10-12 фамилий. Не все из них известны.

Соловей назвал одну из фамилий, входящих, по его словам, в «список преемников Путина». И это имя – женское имя – способно произвести ошеломительный эффект.

– Вспомните выборы 2018 года, где участвовала Ксения Собчак, – начал как будто бы издалека Соловей. – Все понимали, что ее поддерживала Администрация президента. Естественно, мы расценивали это как попытку оттянуть часть электората Навального, молодую часть.

Но в этом плане была и еще одна подоплёка, – подчеркивает политолог. – Сергей Владиленович Кириенко хотел проверить, как люди будут реагировать на кандидата женщину. Тем более что такой кандидат имеется, и у нее даже есть некоторое физиогномическое сходство с Ксенией Собчак.

И как вы думаете, кто это? – подошёл к развязке Соловей. – Это Екатерина Тихонова, дочка Владимира Владимировича!

Идея о возможном «престолонаследии» прозвучала впервые. До сих пор Екатерина Тихонова была известна аудитории лишь с рок-н-ролльной стороны. Вряд ли кто-то мог предположить, что дочь Путина с танцевальной сцены вот так запросто выпорхнет на сцену политическую.

В ответ на недоумение Аркадия Янковского, в интервью которому на YouTube Валерий Соловей и сообщил сенсационную новость, политолог заметил:

– А вот семья, ближайшее окружение Путина считают, что это оптимальный кандидат, – утверждает Соловей. При этом политолог признает, что идея наследования президентского кресла от отца к дочери по душе далеко не всем. – А вот силовики в этом (в том, что Екатерина Тихонова является идеальным преемником Владимира Путина. – Прим. Sobesednik.ru) не уверены. Они считают, что Екатерина Третья не получится.