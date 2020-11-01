Жириновский о Кадырове, локдауны, президентов – в сенаторы. Главное к 1 ноября

Великобритания с 5 ноября до 1 декабря вводит общенациональный карантин. Закроют всё, кроме школ и университетов, а также продуктовых магазинов и магазинов, продающих товары первой необходимости. Выходить из дома можно, но лишь в ряде случаев (занятия спортом на улице, отдых на природе и т. п.). Об этом заявили во время прямой трансляции власти страны.

Австрия ужесточает меры против коронавируса: вводится комендантский час с 20:00 до 06:00, закрываются бары и ночные клубы, накладываются ограничения на доставку еды из ресторанов, а также накладывается запрет на празднования и торжества и любые встречи более шести человек, пишет издание Heute.

Берлинская пивная Standige Vertretung внесла в черный список канцлера Ангелу Меркель и ещё нескольких федеральных и региональных министров из-за решения возобновить локдаун в Германии, сообщает директор заведения в своем Facebook. Там уверены, что власти не смогли подготовиться ко второй волне коронавируса.

Столичное руководство отменило массовые мероприятия 4 и 7 ноября, которые были приурочены к Дню народного единства и военному параду на Красной площади 7 ноября 1941 года.

Столица непризнанного Нагорного Карабаха, город Степанкарт полностью обесточен из-за обстрелов.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не понял, за что ему извиняться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым, потребовавшим этого ранее. «Это недоразумение. (...) Я ничего не понял, я ни к кому ни с чем не обращался, меня спрашивали, почему там кто-то что-то сказал, я сказал, что тему религии трогать не надо, как и национальности. Кадырова вообще не упоминал. (...) Почему он на себя это принимает — непонятно», — приводит его слова РИА Новости. Также Жириновский не намерен спрашивать у Кадырова разрешения, что и когда ему говорить.

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, по которому бывшие президенты получают право становиться пожизненными сенаторами Совета Федерации. На это у него будет три месяца после отставки. Фактически воспользоваться этим правом сможет сам Путин, если перестанет быть президентом и Дмитрий Медведев, для которого в документе отдельно прописано, что у него также будет такое право в течение трех месяцев после принятия закона.