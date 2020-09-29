Главное к вечеру 21 августа: Облава в подмосковной мечети, пикеты в поддержку "Дождя", новое хобби МВД

В подмосковных Котельниках накануне задержали 600 мусульман, которые пришли на пятничную молитву в местную мечеть. Что это была за облава в религиозном заведении, до сих пор непонятно. По информации СМИ, полиция просто решила ни с того ни с сего проверить у всех документы, чтобы найти нелегальных мигрантов. Как в этом помогут взятые у всех задержанных образцы ДНК, непонятно. Кроме неслабой порции расизма со стороны полиции, где, видимо, уверены, что если ты мусульманин, то автоматически нелегальный мигрант, в случившемся поражает ещё и тот факт, что в СМИ за целый день никто из официальных лиц эту тему так ни разу и не поднял.

Полиция пришла в дом к родителям журналистки «Эха Москвы» Татьяны Фельгенгауэр, которую, собственно, и искали. Причина визита не ясна, но они делают это уже не в первый раз, хотя Фельгенгауэр живет по другому адресу. Сама ведущая признается, что регистрировалась на сайте «Свободу Навальному». Вероятно, визит связан именно с этим. По всей Москве полицейские уже не первый день ходят и звонят фигурантам украденной базы, уговаривая их написать заявление на команду оппозиционера. В «ОВД-Инфо» о таких инцидентах сообщили уже 732 человека, и эта цифра стремительно растет. Пользователи соцсетей поражаются — настоящую преступность в стране, видимо, всю победили и полиции нечем заняться.

Антимонопольное ведомство потребовало у торговых сетей отчитываться о ценах на 25 социально значимых товаров, чтобы таким образом следить, насколько «справедливую» наценку они ставят. Конкретики вокруг инициативы пока нет, однако эксперты уже опасаются, не стало бы хуже. Впрочем, именно на эти товары ретейл обычно старается как раз цены не завышать, ведь по ним доступность магазина в основном и оценивает покупатель.

Признание «Дождя» «иностранным агентом» вызывает огромное количество вопросов у экспертов как в области права, так и среди медиаиндустрии. СПЧ изучит этот вопрос в ходе отдельного заседания, а его бывший глава Михаил Федотов уже заявил, что закон об «иноагентах» с юридической точки зрения «дефектен» изначально, и непонятно, как он вообще прошел через Госдуму. Эксперт считает, нужно, чтобы внимание на него обратил Конституционный суд. Само внесение «Дождя» в реестр, судя по всему, произошло из-за получения каналом символических сумм от российских фондов, которые, в свою очередь, когда-то получили деньги из-за рубежа.

К вечеру субботы журналисты начали выходить на одиночные пикеты в поддержку телеканала к зданию ФСБ — уже поступают новости о задержаниях.