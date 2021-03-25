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Полиция искала журналиста "Эха Москвы" дома у её родителей. Уже не в первый раз

Татьяну Фельгенгауэр разыскивают силовики. Зачем, непонятно, но они настойчиво ищут её в квартире, где она не проживает

Фото: Twitter Сергея Смирнова

Татьяна Фельгенгауэр и Сергей Смирнов в автозаке

Журналист радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр сообщила, что сегодня с утра в квартиру её родителей, где она формально прописана, пришли сотрудники правоохранительных органов. Они пытались найти саму журналистку, но разговаривать с полицейскими и тем более открывать им дверь мать Фельгенгауэр отказалась. Судя по словам журналистки, подобное происходит уже не в первый раз.

«Не было никогда и вот опять, — комментирует произошедшее сама ведущая. — Поразительная настойчивость: каждый раз их посылают, каждый раз они возвращаются».

Также Фельгенгауэр оценивает решение родителей отказаться от контактов с правоохранителями как правильное.

Причина визита не уточняется.

Напомним, что в последние дни полицейские ходят по квартирам людей, которые регистрировались на ресурсах оппозиционного политика Алексея Навального и в ходе «беседы» (формат не предусмотрен законодательством) предлагают написать заявление на структуры Навального о распространение ими персональных данных. Полицейские ходят по списку, составленному из похищенных злоумышленниками баз сторонников Навального. Как они попали в руки МВД, неизвестно. По состоянию на 14:00 20 августа, в «ОВД-Инфо» о таких визитах сообщили уже 540 москвичей.

Рубрика: Политика

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