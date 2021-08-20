Visa и Mastercard грозят штрафами российским банкам из-за комиссии Wildberries

Российские банки начали получать письма от международных платежных сервисов Visa и Mastercard. Они связаны с новой политикой маркетплейса Wildberries, где ранее объявили, что покупатели, использующие отечественные платежные системы будут платить меньше тех, кто использует западные.

Там уточняли, что это связано с более высокой внутренней комиссией, которая у международных сервисов больше примерно на 2%. Якобы именно эти 2% покупатель и сможет сэкономить, воспользовавшись МИР, Система быстрых платежей или SberPay.

Как писал Sobesednik.ru, в компании Visa такими заявлениями «обеспокоены», там сразу пообещали начать расследование. При этом ФАС проблем не видит, потому что Wildberries не является доминирующим игроком на рынке.

Теперь Visa и Mastercard присылают в отечественные банки письма, где требуют от них провести расследование в отношении новой комиссии онлайн-площадки и принять соответствующие меры, пишет РБК со ссылкой на документ. Отчитаться о выполнении этих требований нужно уже до 31 августа, а в случае невыполнения этого требования Visa начнет штрафовать банки на $25 тысяч, увеличивая каждый месяц сумму штрафа ещё на $25 тысяч, а Mastercard — на суммы от $20 до $100 тысяч (если ответа не будет, оштрафуют ещё на $15 тысяч).

Представители Visa отказались комментировать взаимоотношения с партнерами.

При этом в Wildberries подобное давление считают незаконным и противоречащим принципам конкуренции. «Мы также считаем подобные запугивания проявлением недобросовестной конкуренции со стороны иностранных платежных систем и попыткой воспользоваться своим доминирующим положением на российском рынке», — говорится в ответе отечественного маркетплейса.