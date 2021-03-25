Вчера, в 23:59

"Альтернатива": Утеплением складов Wildberries занимались люди, похищенные в рабство

Организация, борющаяся с рабством в России, потребовала объяснений от маркетплейса

Фото: Instagram

Движение по борьбе с рабством в России «Альтернатива» поделилось на странице в Instagram историей уроженца Пскова Владимира Ильина (имя изменено).

Мужчина прибыл в Москву на заработки, а, когда, заработав достаточно денег, решил вернуться на родину, на площади Трех Вокзалов к нему подошли неизвестные. Они предложили довести его бесплатно до Пскова, на что он опрометчиво согласился.

В итоге мужчину отвезли в Пушкинский район Подмосковья, где заперли в подвале с другими похищенными гражданами. Из подвала их вывозили на склады маркетплейса Wildberries, где заставляли заниматься утеплением кровли.

17 августа волонтеры «Альтернативы» освободили Владимира и отправили домой во Псков. А в адрес компании Wildberries направлена информация о ситуации.

«К сожалению, в последнее время крупные компании гонятся за дешевой рабочей силы и не проверяют своих подрядчиков. В результате на объекте Wildberries оказались самые настоящие рабы, у которых отобрали документы, и которых избивали и заставляли работать за еду. Мы обращаемся к компании @wildberriesru (и просим вас всех отметить их в тегах) — Владимир не единственный невольник на вашем объекте»

, – пишет организация

Теги: #рабство

Рубрика: Общество

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