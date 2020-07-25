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Владельцы теплиц под Самарой начали рубить мигрантов, потребовавших вернуть им паспорта

Заявление на "рабовладельцев" приняли только спустя десять дней после покушения на мигрантов с кухонным топором

Фото: предоставлено пострадавшими изданию "Блокнот Самара"

В поселке Черноречье Самарской области пострадавших от нападения мигрантов с видом на жительство в РФ пригласили на «приём» в Центр «Э», пишет «Блокнот Самара».

В ОМВД Волжского района не с первого раза зарегистрировали их обращение по поводу нападения с кухонным топором.

Мужчины прибыли в Черноречье для трудоустройства в тепличный комплекс. При заезде у них отобрали паспорта, а зарплату на протяжении всего времени работы (количество дней не сообщается) не платили. Работники фактически трудились за еду.

Когда стало ясно, что оплаты не последует, мужчины потребовали вернуть им паспорта. На это хозяева теплицы, по словам журналистов, грубо послали наемных сотрудников.

Мигранты попросили родственников приехать за ними на адрес тепличного комплекса, но тут владельцы объекта и напали на своих «бесплатных» сотрудников с кухонным топором и травматическим оружием. Люди получили про восемь и более ударов. Также был нанесен урон автомобилю, на котором прибыли родственники.

Изначально сотрудник полиции в ПП №48 отказался принять заявление от пострадавших и начал угрожать мигрантам депортацией.

У одного из потерпевших нашелся знакомый в силовых структурах, что позволило лишь спустя десять дней, 22 июля, завести дело. Все результаты судебно-медицинского обследования были готовы еще 12 июля.

Местные жители объяснили СМИ, что в теплицы работают на подобных условиях с начала нулевых годов. Их обороты – по два урожая за сезон.

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