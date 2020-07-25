Эксперты требуют уточнить положения уголовной статьи о торговле людьми

Россия вошла в последнюю группу рейтинга стран, по версии Госдепа США, где предпринимают какие-либо меры для борьбы с рабством. Эксперты рассказали NEWS.ru, почему РФ оказалась в числе худших среди европейских стран в работе с торговлей людьми.

Глава движения по борьбе с рабством Олег Мельников сетует на то, что в России очень сложно доказать преступление по статье 127 УК «Торговля людьми». «На 170 случаев, которыми мы занимаемся, возбуждается одно-два уголовных дела в год», — говорит он.

Активист отмечает, что за десять лет работы организации возбуждено всего около 50 уголовных дел. Правоохранители, говоря о рабстве, представляют себе привязывание к батарее цепями. «Однако даже когда рабство было узаконено, люди свободно перемещались. Просто они не могли отказаться от работы и были собственностью», — говорит эксперт.

Сейчас в России, по словам Мельникова, актуальны три вида рабства: трудовое, сексуальное и мафия нищих. Вместе с тем в РФ отсутствует статья за насильную перевозку подневольных людей. Чаще всего это касается женщин, вовлеченных в проституцию. Наиболее часто жертвами в этом случае становятся гражданки Украины, Молдовы, Центральной Азии, Нигерии.

Эксперт фонда «Безопасный дом» Вероника Антимоник отмечает, что в сексуальное рабства часто заманивают девушек, а не похищают их. Например, уроженки Нигерии часто приезжают в Россию якобы на обучение, а по факту попадают в секс-трафик.