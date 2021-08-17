Visa расследует вызывающую "озабоченность" введенную Wildberries комиссию на оплату

Крупнейший отечественный маркетплейс Widlberries заявил, что россияне смогут экономить до 2% при оплате покупок через российские платежные системы, в числе которых МИР, Система быстрых платежей и SberPay. Таким образом при оплате товаров картами Visa или Mastercard будет взиматься дополнительная комиссия. В компании Visa заявили, что «озабочены» введением такой практикой и проведут расследование.

«Мы расследуем на текущий момент ситуацию с партнером. (...) Мы последовательно выступаем против такой практики, поскольку убеждены, что такие действия негативно сказываются не только на потребителях, но и на самом бизнесе», — говорится в заявлении пресс-службы платежного сервиса (цитата по РИА Новости).

Wildberries объясняет введение новой комиссии тем, что российские сервисы запрашивают более низкую комиссию при оплате, а Visa и Mastercard запрашивают комиссию почти в 2%, которые российским покупателям и предлагают сэкономить.

При этом Visa сразу оговаривается, что вне зависимости от политики магазина их правила меняться не будут: «Наши тарифы и позиция относительно взимания дополнительной комиссии при оплате по картам остаются неизменными».

При этом, как передают «Ведомости», в ФАС злоупотребления со стороны Wildberries не видят, потому что дискриминация по закону запрещена исключительно для «доминирующих хозяйствующих субъектов», а маркетплейс таковым не является. Антимонопольное ведомство не видит причин предпринимать какие-либо действия в его отношении.