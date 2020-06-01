В Подмосковье судья проспал весь процесс, но удовлетворил иск на 1 млрд

Участники проходившего в Ногинском городском суде процесса засняли на видео, как 52-летний судья положил голову на стол и заснул. Они уверяют, что спал он весь процесс. На кадрах, опубликованных РЕН ТВ видно, что он дремлет, периодически поднимая голову, но в итоге все равно отключается.

В это время в зале рассматривался гражданский иск о рейдерском захвате предприятия. Одна из сторон потребовала от второй выплатить компенсацию в размере более одного миллиарда рублей.

Судя по всему, разбирательство было не слишком захватывающим, однако во время кульминации заседания подмосковный судья всё же проснулся и поставил свою подпись под обвинительным приговором, удовлетворив требование истцов.

Защита намерена обжаловать это решение.