В правительстве предложили ввести налоговые вычеты за аренду квартир

Министерство строительства считает нужным внести в госпрограмму по доступности жилья пункт о введении вычета с налоговых отчислений граждан за аренду жилой недвижимости. В ведомстве считают, что это будет способствовать развитию рынка аренды в России.

Среди конкретных предложений в опубликованной Минстроем программе говорится о возможности возврата налогов «на сумму в размере арендных платежей» (в каких пропорциях, не уточняется), а также «субсидирования арендной платы до покрытия рыночного уровня арендных платежей наймодателю либо нанимателям».

Кроме того, министерство предлагает развивать строительство доходных домов на условиях частно-государственного партнерства и продвигать долгосрочную аренду наравне с полноценным представлением жилья в собственность.

Минстой также считает, что большая часть арендного рынка по-прежнему находится «в тени», а официально в России арендуют жилье лишь около 10% семей (5,7 млн), что в разы отличается от показателей в развитых странах (18-40%) и мировых мегаполисах (до 80%).