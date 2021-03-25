ФАС начнет искать "справедливость" в наценках на 25 товаров. Цены могут вырасти

Торговые сети начнут отчитываться перед Федеральной антимонопольной службой о закупочной стоимости социально значимых товаров и их цене на полках магазинов. Таким образом в ФАС решили определить, насколько «справедливыми» являются наценки. Но эксперты опасаются, что мониторинг может перерасти в регулирование, что, в свою очередь, потенциально приведет к отказу от производства нерентабельных категорий товаров у поставщиков.

Среди категорий продуктов питания, за наценками на которые будет теперь следить ФАС, мясо, рыба, молоко, яйца, крупы, соль, чай, хлеб, свёкла и другое, передает «Комменрсантъ» со ссылкой на источники. Каким образом будут оценивать размер наценок и какие санкции могут последовать, если их признают недостаточно «справедливыми», пока неизвестно.

Собеседник газеты отмечает, что всё это — последствия указаний президента Владимира Путина, который ещё осенью настойчиво требовал от правительства сделать что-то с ростом цен.

Впрочем, если ведомство переусердствует в давлении на ритейл, продавать ряд социально значимых товаров может стать невыгодно и поставщики перестанут производить их, рассуждают опрошенные газетой эксперты. Это может привести к дальнейшему росту цен на полках в результате падения уровня предложения при постоянном спросе.

«В розничной цене товара "зашито" множество составляющих: стоимость доставки до торговой точки, аренда в том или ином регионе, тарифы на ЖКХ», — объясняет глава «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.

Он считает, что прозрачность ценообразования рынку не повредит, однако, каким образом ФАС намеревается всё это оценивать, вызывает вопросы у специалиста.

При этом старший аналитик «Газпромбанка» Марат Ибрагимов полагает, что сети и так стараются сохранять минимальную наценку на социально значимые товары, потому что именно по ценам на них потребитель и формирует свое отношение к магазину.

Газета обращает внимание, что те же данные кроме ФАС уже давно собирают Росстат и Минопромторг.