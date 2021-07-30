США начали расследование против экономики России. Её могут лишить статуса рыночной

Министерство промышленности и торговли США заявило о начале расследования в отношении российской экономики по жалобе нескольких американский компаний, производящих удобрения. Они считают, что российские производители карбамидо-аммиачной смеси представляют угрозу для них, так как выходят на рынок с неконкурентными ценами.

Теперь власти США проведут антидемпинговый анализ и решат, является ли Россия в принципе страной с рыночной экономикой. Как напоминает «КоммерсантЪ», этот статус Россия получила в 2002 году, однако с тех пор на Западе возникли серьезные вопросы к положению дел в этой сфере. В частности, отмечается необычно высокое присутствие государства в экономике. В финансовом секторе оно составляет 59% от внутреннего рынка, а в добывающем секторе — 44%, в ЖКХ — 52%, а в транспорте — 48%. В таких условиях госкомпании могут выступать механизмом государства для вмешательства в рыночные процессы.

Минэкономразвития России и производители удобрений в комментариях газете отказали.

Если Россия утратит статус рыночной экономики, США смогут вводить против российских производителей антидемпинговые пошлины. При этом Россия сможет попытаться оспорить это решение через ВТО.

Ранее подобные претензии к России выдвигала Еврокомиссия, которая особенно отмечала на роль государства во влиянии на цену на газ.