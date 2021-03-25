Тихановская призвала главу МВФ не давать денег на репрессии против беларусов

Непризнанный президент Беларуси Светлана Тихановская попросила главу Международного валютного фонда Кристалину Георгиеву заморозить выделенный Беларуси в рамках поддержки экономики из-за коронавируса $1 млрд до смены режима в стране. Об это говорится в письме политика главе МВФ, который публикует её пресс-служба. Аналогичное письмо было направлено главе Минфина США Джанет Йеллен.

В своем обращении Тихановская рассказывает о масштабных политических репрессиях в стране, случаях жестокого обращения с задержанными и пишет, что режим в ряде случаев использует коронавирус как биологическое оружие в тюрьмах. Она также заверила г-жу Георгиеву, что если Лукашенко получит доступ к этому траншу, деньги пойдут не для улучшения жизни народа Беларуси, а на оплату репрессий против граждан.

«Действия режима с каждым днем ухудшают и без того тяжелое экономическое положение Беларуси, и новые переводы не должны помочь ему выиграть время удержания власти», — передают в пресс-службе её слова.

Также Тихановская высказала слова благодарности сенатору США Роберту Менендесу, который ранее в своем письме Джо Байдену призвал американского лидера заблокировать доступ режима Лукашенко к выделенному МВФ траншу.