Светлана Тихановская - в интервью Sobesednik.ru: "Путь, который мы прошли, впечатляет"

– Как складывается ваша жизнь в Литве?

– Держусь. Неделю назад вернулась из сложного визита в США и через день уже полетела в Лондон на очень серьезные встречи – чтобы говорить о Беларуси и активировать все возможные силы влияния. Все мои дела определяет ситуация внутри страны.

За год я стала политиком. Оказалось, что это не «грязное дело», как нас пытались убедить. Пообщавшись с большим количеством мировых лидеров, я увидела достойных людей, которые думают об интересах граждан своих стран. И в то же время готовы помогать другим.

Наша команда, которая обеспечивает работу, продолжает расти. Наши силы увеличиваются, и мы делаем все, чтобы победить и провести честные выборы.

– Настроены вернуться в Белоруссию – и когда?

– Как только это будет безопасно для меня и моих детей.