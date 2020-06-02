Светлана Тихановская - в интервью Sobesednik.ru: "Путь, который мы прошли, впечатляет"
9 августа исполнился год с момента выборов президента Белоруссии, которые перевернули жизнь этой страны. Итоги протестного года «Собеседник» обсудил с экс-кандидатом в президенты Республики Беларусь Светланой Тихановской.
«Младшая часто плачет: «Где мой папа? Почему он ко мне не приезжает?»
– Вы не раз подчеркивали, что занимаетесь политикой, только пока ваш муж в тюрьме. И уйдете из нее в тот же день, когда он окажется на свободе. Как он сейчас, у вас с ним какая-то связь?
– Мой муж находится в тюрьме с 29 мая прошлого года. Я его ни разу не видела за это время. По телефону мы общались только один раз – после того как Лукашенко ходил к ним в СИЗО КГБ, пытаясь договориться. Все новости о нем я получаю через адвоката, который навещает его один-два раза в неделю.
– Как складывается ваша жизнь в Литве?
– Держусь. Неделю назад вернулась из сложного визита в США и через день уже полетела в Лондон на очень серьезные встречи – чтобы говорить о Беларуси и активировать все возможные силы влияния. Все мои дела определяет ситуация внутри страны.
За год я стала политиком. Оказалось, что это не «грязное дело», как нас пытались убедить. Пообщавшись с большим количеством мировых лидеров, я увидела достойных людей, которые думают об интересах граждан своих стран. И в то же время готовы помогать другим.
Наша команда, которая обеспечивает работу, продолжает расти. Наши силы увеличиваются, и мы делаем все, чтобы победить и провести честные выборы.
– Настроены вернуться в Белоруссию – и когда?
– Как только это будет безопасно для меня и моих детей.
– Безопасность детей стала для вас главной причиной эмиграции. Как они сейчас?
– Мои дети со мной. Они учатся, я стараюсь, чтобы у них было обычное детство, стараюсь почитать книжку на ночь, смотрим папины фото, рисуем ему картинки. Старший уже более или менее понимает, что происходит, – ему 11, он в интернете, – а младшая часто плачет: «Где мой папа? Почему он ко мне не приезжает?» Ей всего 5.
– Из-за вас обострились отношения президента Литвы и Белоруссии. Как к вам относятся в Литве?
– Президент Литвы прекрасно относится к белорусскому народу и его представителям. А как он относится к человеку, который проиграл выборы, но не ушел, проиграв выборы, и теперь цепляется за власть, – тут трудно, наверное, рассчитывать на хорошие отношения.
Жители Литвы прекрасно нас понимают и поддерживают, они хорошо помнят, как сами 30 лет назад боролись за свое право самим определять свою судьбу и будущее своей страны.
– Лукашенко осерчал на вашу встречу с Байденом. Какие впечатления у вас остались от этой встречи?
– До этого все вопросы относительно ситуации в Беларуси и помощи пострадавшим мы детально проговорили с госсекретарем Энтони Блинкеном и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Встреча с Байденом была важна для того, чтобы наладить отношения. И нам это удалось. Важно, что встреча стала символом и четким сигналом всему миру. Она была очень теплая, дружеская.
«Наиболее активные и трудоспособные граждане покидают страну»
– Вам удается сейчас следить за всеми белорусскими событиями? В киевском парке обнаружили повешенного руководителя «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова. Полиция искала его со 2 августа, когда Шишов не вернулся с пробежки. У вас есть версия, что произошло?
– Белорусы не могут быть в безопасности даже за границей, пока есть те, кто пытается мстить им и прятать правду, избавляясь от свидетелей. Виталий Шишов помогал белорусам – и его нашли повешенным, как когда-то Никиту Кривцова. Но это произошло на территории другой страны. Как и захват заложников произошел на борту самолета другой страны.
Я выражаю соболезнования родным и близким Виталия Шишова. И благодарю Украину за открытие уголовного дела и готовность достучаться до правды.
– Какой для вас самый важный итог годовщины выборов, которые спровоцировали протесты в Белоруссии?
– 9 августа 2020 года белорусский народ сделал выбор. Сейчас Беларусь переживает серьезный кризис. Это политический кризис, но он перерастает в экономический и гуманитарный кризис. Экономический – потому, что в стране беззаконие, и развитие экономики в таких условиях невозможно, и никакой ответственный инвестор не будет инвестировать в такую страну. Гуманитарный – потому, что в стране беззаконие и государство не обеспечивает безопасность своих граждан.
Правоохранительные органы борются не с преступниками, а с народом. Наиболее активные и трудоспособные граждане покидают страну.
– Какие причины вызвали кризис, в котором оказалась Белоруссия в 2021 году?
– Причина одна: проигравший выборы 9 августа Александр Лукашенко отказывается покидать свой пост. Он продолжает удерживать власть силой, запугивая людей, избивая, подвергая пыткам, пытается разгромить медиа и организации гражданского общества. Но ситуация не улучшается: разрешить кризис можно, только убрав его причину – то есть отстранив проигравшего от власти и проведя новые, свободные и справедливые выборы. Для этого было бы хорошо провести переговоры о порядке проведения выборов, которые позволили бы избежать конфронтации в обществе и насилия.
Переговоры для мирного выхода из кризиса – это то, что выгодно всему обществу, это то, чего требуют люди. Именно за это выступают участники мирных акций протеста. То, что происходит сейчас, не устраивает никого. Люди не видят перспектив в ситуации, когда нет уверенности, что близкие, выйдя утром из дому, вернутся вечером домой.
«Мария Колесникова – моя подруга и соратница»
– Генпрокуратура Белоруссии направила в Верховный суд уголовное дело вашей соратницы Марии Колесниковой. Она руководила штабом Виктора Бабарико, который считался главным соперником Лукашенко. Какова ее судьба?
– Мария – моя подруга и соратница по избирательной кампании. Ее поступок восхитил всех: порвать свой паспорт на границе, чтобы сломать схему режима по выдавливанию лидеров из страны, – это было невероятно! – любимое Машино слово.
За что ее вообще посадили? За что всех этих людей посадили? За то, что мы с ними попытались «захватить власть посредством выборов», как шутит наш интернет.
Мария очень сильный человек, внутренне свободный. Очень хочу ее обнять. Я делаю все, чтобы как можно скорее освободить ее и всех остальных, кто сейчас находится за решеткой по политическим мотивам.
– Продолжается скандал с легкоатлеткой Кристиной Тимановской, сбежавшей с Олимпиады. После критики спортивных чиновников спортсменка испугалась возвращаться на родину из-за опасения репрессий и просила политического убежища в Австрии. В итоге Тимановская получила гуманитарную визу Польши. Ее супруг в это время уехал из Белоруссии в Киев. Почему белорусы бегут из страны?
– Этот случай показывает, что права человека – это не «политика, в которую лучше не лезть», а насущная потребность каждого человека. Оказалось, что очень некомфортно жить, если ты не можешь сказать то, что думаешь.
Уважение человеческого достоинства в современном мире – это реальность для цивилизованных стран, но не для Беларуси. Чиновники попытались насильно вывезти человека, то есть, по сути, совершить похищение, и даже не поняли, в чем проблема, ведь для Беларуси, к сожалению, такое отношение к людям – норма.
«40 тысяч человек прошли через задержания, избиения, пытки...»
– Сколько на самом деле посажено политзаключенных за этот год и сколько вышло?
– Около 40 тысяч человек прошли через задержания, избиения, пытки, штрафы, аресты...
Больше 3000 человек находятся за решеткой сейчас, причем не на сутки, а на очень длительные сроки, на годы и годы. Конечно, они не будут сидеть по 7–12–14 лет, к чему их приговорили наемные судьи режима. Наша победа наступит раньше. Но, учитывая, что каждый день, каждый час для них – это угроза жизни и ущерб здоровью, мы боремся за каждый день!
И надо помнить, что за этими цифрами стоят судьбы людей, судьбы их детей, родных и близких. То есть, чтобы получить истинную картину трагедии, каждую эту цифру надо умножить минимум на 5...
– В июле по всей Белоруссии сотрудники правозащитного центра «Весна» подверглись массовым проверкам. Обыски проходили как в офисах, так и в домах сотрудников. Что искали силовики?
– Сейчас в Беларуси никто не застрахован от прихода с обыском. Но в первую очередь, конечно, под репрессии попадают активисты, правозащитные и общественные организации. Режим пытается задушить любую солидарность, любую активность, потому что это угроза его существованию.
Но люди все равно продолжают помогать друг другу, продолжают действовать. И действовать целенаправленно. Потому что сейчас все белорусское общество объединено одной целью – избавиться от узурпатора и добиться перемен. И никакие репрессии уже режиму не помогут. С каждым новым арестом, с каждым новым обыском режим приближает свой конец.
– Лукашенко или его люди пытаются с вами связаться? Вроде они к вам не так уж и негативно настроены...
– Пока ничего конкретного, что можно было бы озвучить. Но работа идет.
– Лично с Лукашенко когда-нибудь общались? Одно дело – как политик, и совершенно другое – личное общение.
– Я никогда не встречалась с Лукашенко.
«Режим – как муха в паутине»
– Вас часто упрекают, что долгоиграющие по выходным мирные митинги ни к чему не привели?
– Когда вы говорите, что мирные митинги ни к чему не привели, вы не правы. Если оглянуться назад, то путь, который мы прошли, впечатляет. Я бы выделила три наших основных достижения:
Первое – новое качество белорусского общества: солидарность, новые инициативы. Второе – преступления режима не остаются безнаказанными: начато международное расследование, наложены санкции. Третье – Лукашенко потерял легитимность в глазах белорусов и мира.
Растут ряды «Рабочего руха» (рабочее движение. – Ред.), который готовит забастовку; уже половину необходимого количества собрал BYPOL (инициатива бывших силовиков против белорусской власти. – Ред.) под свой план «Перамога» – это инструмент, с помощью которого будут организовываться и координироваться действия людей, когда они выйдут на улицу. Туда уже записалось значительное количество чиновников и представителей силовых структур, процесс идет.
Так что наши ряды и ресурсы с каждым днем растут, в то время как режима – уменьшаются. И мы видим, что они сами понимают это: по тому, как они нервничают, чувствуя, что кольцо сжимается. Они совершают хаотичные движения, которые приводят к ухудшению их же положения. Как муха, которая бьется в паутине и запутывается все сильнее.
И скорость событий нарастает. Скандалы, вызванные их действиями, идут один за другим: захват самолета, организация нелегальной миграции через белорусско-литовскую границу, попытка насильственной посадки в самолет спортсменки на Играх в Токио... Они уже не успевают разгребать проблемы, которые сами же создают. Иметь с ними дело становится все дороже даже для их проверенных союзников.
– Какой самый важный итог года протестов в Белоруссии?
– Самый главный – возрождение белорусского народа, рождение нового общества, которое сделало выбор и не свернет с избранной дороги.
Белорусы изменились как общество, как народ. Образовались совершенно новые отношения и связи между людьми. Люди стали помогать друг другу и принимать помощь. Солидарность стала нашей постоянной практикой. Растут активности и инициативы. Выстраиваются горизонтальные связи – закладывается новая политическая культура. По сути, создается и быстро развивается гражданское общество. Теперь мы все с гордостью говорим, что мы – белорусы.
Мы увидели, что нас большинство. Это знаем мы, это знает Лукашенко, это знает весь мир. И это гарантия того, что пути назад быть не может.
Даты
- 1982 – родилась в поселке Микашевичи Брестской области
- 1994 – попала в Ирландию по программе «Дети Чернобыля»
- 2000 – начала работать переводчицей с английского
- 2005 – вышла замуж за предпринимателя Сергея Тихановского
- 2020 – стала кандидатом в президенты Белоруссии
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Рубрика: Общество