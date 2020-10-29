Анатолий Матвийчук: На талибов* оглядываются северокавказские и центральноазиатские радикалы

Sobesednik.ru обсудил происходящее в Афганистане с военным экспертом, полковником в отставке Анатолием Матвийчуком.

– Почему мировое сообщество – и Запад, и Россия – приняли решение отдать Афганистан в руки боевиков, террористов?

– Я бы не сказал, что было принято решение отдать Афганистан талибам*. Талибы* сами его взяли. Дело в том, что Запад и Россия согласились на то, что талибы* и национальное правительство Афганистана договариваются о заключении мирной «дорожной карты» на установление мира в Афганистане.

Но вдруг, внезапно, они получили преференции, и случилось то, что случилось: талибы* вошли в Кабул. Они и сами этого не ожидали, по всей видимости, потому что армия, взращённая США, не оказала сопротивления, и они получили страну в свои руки. Ни Европа, ни Россия не ожидали такого. Все ожидали другого развития событий – что будут переговоры, будет заключён договор, и Афганистан станет федерацией или конфедерацией. Этого не получилось.

– Талибы повели себя непредсказуемо?

– Ситуация стала развиваться непредсказуемо. Талибы* были готовы драться за власть, были готовы к сражениям – а получилось так, что они просто триумфально шли, занимая уездные города, а потом заняли и Кабул.

– Странно, что они не встретили сопротивления населения. Или не странно?

– Дело в том, что население ждало талибов*. Кто такие талибы*? Это пуштуны, которые были изгнаны из власти в 1975 году. Всю историю Афганистана пуштуны были у власти, составляли дворянские и княжеские роды. И вдруг – не у власти. А национальные меньшинства получили эту власть.

Талибы* были недовольны, и население было недовольно. Юг Афганистана принял талибов с распростёртыми объятиями. Север – попытался препятствовать, но был сметён, его руководитель Дустум убежал. Сейчас мы наблюдаем, как на Севере организуются этнические выступления горных таджиков, но это уже не борьба с талибами*, а борьба национальных меньшинств за место в этом новом Афганистане.

– Можно ли утверждать, что США ничего не добились за 20 лет присутствия в регионе? Ведь только они всё это и время и сдерживали талибов*.

– Парадокс в том, что США 20 лет боролись с «Талибаном»*, потратили около триллиона долларов, угробили около двух с половиной тысяч своих солдат, несколько сотен тысяч афганцев и передали власть, кому бы вы думали – талибам*. Я сам пока не могу сложить этот паззл.

Сказать, что американцы глупые и не могли этого предвидеть – нельзя, они достаточно грамотная военная нация. Сказать о каком-то заговоре тоже нельзя. Я думаю, расслабились. На каком-то этапе решили, что ситуация находится под контролем, и они сыграют ту партию, которую разработали – постепенную передачу власти народному правительству и постепенный вывод войск. А получилось так, как в 1975 году получилось во Вьетнаме.

– Может быть, вывод американских войск – реализация демократической антивоенной повестки? В определённом смысле, популистской.

– Нет, американцы – не популисты и, извините за выражение, не демократы. Это теократы, государственники. Государственные интересы Америки ставятся во главу угла. Кстати, сейчас многие союзники США встали перед дилеммой, что делать – Украина, Грузия, Прибалтика. США никогда не считались ни с чьими интересами – только с интересами американцев. Это им, кстати, передалось от англичан. «Не бывает постоянных союзников, только постоянные интересы».

– В чём разница, если она есть, между талибами и другими исламскими террористами наподобие запрещённого в России ИГИЛ? Россия военно противостояла ИГИЛ в Сирии, далеко от своих границ, и подчёркнуто не опасается «Талибана» рядом с ними.

– «Талибан»* – это религиозно-политическое, националистическое объединение, которое ставит задачу создания национального государства Афганистан с господствующей религией ислам. Формой управления здесь должна стать исламская теократия. Должно возникнуть что-то вроде «Исламского Эмирата». ИГИЛ* – это объединённые исламские движения всего мира: сунниты, шииты, алавиты, исмаэлиты находятся в едином строю. Это глобалисты, которые мыслят глобально: всемирное завоевание территорий и господство ислама. В этом и опасность, которая заставила нас бить ИГИЛ* на дальних подступах. «Талибан»* тоже представляет для России определённую угрозу, но они, да простят меня за это выражение философы, «умеренные террористы», аппетиты у них пока небольшие – в рамках Афганистана.

– Но ведь эти аппетиты могут вырасти. Движение «Талибан»* неизбежно будет развиваться и влиять на происходящее на Ближнем Востоке.

– Американцы в ходе войны в Сирии вывезли где-то три с половиной тысячи действующих воинов ИГИЛ* в Афганистан. Они, конечно, сейчас активизируются и начнут предпринимать действия, чтобы развернуть глобальную борьбу. Но «Талибан»* сам по себе сейчас столкнётся с противодействием национальных меньшинств – хазарейцев, таджиков, узбеков – возникнет опасность глобальной гражданской войны на новом её витке. Я не прогнозирую, что талибы* в этой ситуации будут выходить за границы Афганистана и планировать какое-то расширение. Может быть, лет через 30-50. Но пока нет. Теперь талибы* говорят, что Талибан* – обновлённое движение, что они осознали ошибки, допущенные в 90-х годах прошлого столетия, что они хотят мирно жить и развиваться, что они не запрещают женщинам работать. Всем этим они отличаются от ИГИЛ.

– Вы считаете, что права женщин талибы* не нарушают? Есть много сообщений об обратном.

– Нарушают. Талибы* не хотят отходить от норм шариата, запрещают женщинам ходить с оголёнными руками и открытым лицом. Правда, паранджу заменили на лёгкую чёрную тунику. Женщина должна двигаться только в сопровождении мужа, старшего сына или старшего брата.

Шариатские суды будут присуждать побивания камнями, расправы, отрезать головы – я думаю, мы будем всё это наблюдать. Потому что «Талибан»* неоднозначен и неоднороден в своей основе. Есть подготовленные образованные люди, которые закончили университеты, академии – доктора наук, теологии – а есть простые крестьяне, для которых буква Корана – это закон. В «Талибане»* будет идти борьба за цивилизованное ведение хозяйства и государственное устройство.

– Как к талибам* относятся в Центральной Азии и на Северном Кавказе?

– Вы знаете, Центральная Азия тоже неоднородна. Таджики – это народность фарси, узбеки – тюркские народности. Талибы* – в силу того, что они восточные пуштуны – на протяжении многовекового развития находятся с таджиками в антагонистическом противоречии религии, семей, традиций.

А по поводу Северного Кавказа… Когда мы проводили там несколько операций по принуждению Чечни к миру, там было очень много талибов*, которые с оружием в руках отстаивали основы своего ислама. Я думаю, те радикалы, что есть на Северном Кавказе, в чём-то сродни талибам*, так как они отстаивают свою национальную самобытность и установление Эмирата, только теперь Кавказского.

– Антироссийские заявления, зазвучавшие в последнее время из Азербайджана и Казахстана, как-то можно связать с происходящим в Афганистане?

– Да. Как только талибы* заняли Кабул, в Ташкенте и его окрестностях предотвратили 94 террористических акта. Антирусские высказывания связаны с той позицией, которую занимают руководящие классы, и с теми молодыми ребятами, которые родились вне Советского Союза, не знают историю развития своей бывшей родины, историю развития ислама. Они считают, не проводя анализа, что они с оружием в руках отстаивают свою самобытность, а Россия – угнетала их.

Самое страшное – они ставят России в укор, что она в 1917 году воспрепятствовала развитию ислама, и они остановились в своём развитии, как исламское государство – но не мирового ислама. Заявление экс-посла Азербайджана, «языковой патруль» в Казахстане – всё это связано с радикализацией общества в этих странах и теми подвижками, что происходят в Афганистане.