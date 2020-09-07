"Не виноватые мы, это дешевые подрядчики". Крупный маркетплейс и движение по борьбе с рабством не нашли общего языка

Основатель движения по борьбе с рабством «Альтернатива» Олег Мельников удивился реакции компании Wildberries на историю уроженца Пскова. Напомним, правозащитники вместе с полицией 17 августа вызволили мужчину и отправили домой в Псков. Злоумышленники заставляли его и других порабощенных заниматься утеплением кровли на складах. Одним из заказчиков была фирма Wildberries.

« К сожалению, в последнее время крупные компании гонятся за дешевой рабочей силой и не проверяют своих подрядчиков. В результате на объекте Wildberries оказались самые настоящие рабы, у которых отобрали документы, и которых избивали и заставляли работать за еду »

, – писали в соцсетях волонтеры движения. В «Альтернативе» пояснили, что маркетплейсу была передана информация о произошедшем для дальнейшего разбирательства с подрядчиком.

Однако в Wildberries заверили, что вся пересказанная активистами история – клевета. Так изданию «Невские новости» заявил пресс-секретарь компании Валерий Прокопьев:

«Хотим обратить внимание, что если описываемые "Альтернативой" факты действительно бы имели место, то данная организация, позиционирующая себя как правозащитная, должна была незамедлительно обратиться в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по фактам описываемых ими преступлений. Но почему-то этого не было сделано, что вызывает у нас немало вопросов».

Также Прокопьев заверил, что на территории складов всегда присутствует руководство, а надзорные органы регулярно проводят проверки и не выявляют каких-либо нарушений. «Обращаем внимание, что из опубликованной "Альтернативой" информации следует, что речь идет не о сотрудниках Wildberries, а о некой подрядной организации, которая нанимает персонал для выполнения работ», – открещиваются в маркетплейсе.