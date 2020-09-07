"Не виноватые мы, это дешевые подрядчики". Крупный маркетплейс и движение по борьбе с рабством не нашли общего языка
"Альтернатива" ответила Wildberries на обвинения черном пиаре
Основатель движения по борьбе с рабством «Альтернатива» Олег Мельников удивился реакции компании Wildberries на историю уроженца Пскова. Напомним, правозащитники вместе с полицией 17 августа вызволили мужчину и отправили домой в Псков. Злоумышленники заставляли его и других порабощенных заниматься утеплением кровли на складах. Одним из заказчиков была фирма Wildberries.
«К сожалению, в последнее время крупные компании гонятся за дешевой рабочей силой и не проверяют своих подрядчиков. В результате на объекте Wildberries оказались самые настоящие рабы, у которых отобрали документы, и которых избивали и заставляли работать за еду»
, – писали в соцсетях волонтеры движения. В «Альтернативе» пояснили, что маркетплейсу была передана информация о произошедшем для дальнейшего разбирательства с подрядчиком.
Однако в Wildberries заверили, что вся пересказанная активистами история – клевета. Так изданию «Невские новости» заявил пресс-секретарь компании Валерий Прокопьев:
«Хотим обратить внимание, что если описываемые "Альтернативой" факты действительно бы имели место, то данная организация, позиционирующая себя как правозащитная, должна была незамедлительно обратиться в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по фактам описываемых ими преступлений. Но почему-то этого не было сделано, что вызывает у нас немало вопросов».
Также Прокопьев заверил, что на территории складов всегда присутствует руководство, а надзорные органы регулярно проводят проверки и не выявляют каких-либо нарушений. «Обращаем внимание, что из опубликованной "Альтернативой" информации следует, что речь идет не о сотрудниках Wildberries, а о некой подрядной организации, которая нанимает персонал для выполнения работ», – открещиваются в маркетплейсе.
Дешевые подрядчики важнее репутации
Sobesednik.ru по следам обвинений обратился за комментарием к основателю «Альтернативы» Олегу Мельникову. Тот выразил изумление выпадом пресс-службы маркетплейса:
«Ozon в этом году, когда в Подмосковье у них была такая же проблема, быстро связались с нами. Мы им передали всю информацию и они начали проверять подрядчиков. Но товарищи из Wildberries сейчас обвиняют в клевете, хотя непонятно для чего. Если они считают, что это заказ, то пусть идут в суд и скажут, что их заказали оклеветать.
Почему данный человек не писал заявление в данный момент, мы объяснили. Его забирали вместе с полицией, вызов полиции зафиксирован. Сотрудники полиции повели себя очень странно по отношению к нему и волонтерам. Сказали, – вы там не разбирайтесь, одного забрали и идите домой.
Сотрудникам Wildberries была передана эта информация, когда они к нам обратились. И их же никто не обвинял, что они использовали рабский труд. Им сказали, что есть с подрядчиком проблема. И вместо того, чтобы разобраться в этой проблеме, они пытаются вот так отмахаться. Услуги дешевых подрядчиков важнее, чем докопаться до истины»
Олег Мельников пояснил, что потерпевший в этой истории опасался подавать заявление на злоумышленников, поскольку боялся последствий в связи с имеющейся непогашенной судимостью. Сейчас, после консультации с правозащитниками, он готов обращаться к правоохранителям.
- Руководитель «Альтернативы» добавил, что в случае с Ozon’ом сотрудников, удерживаемых в рабстве, нашли через сервис Avito. Теперь правозащитники готовятся совместно с сервисом разработать и внедрить инструменты, которые позволяли бы быстро обнаружить опасные объявления на сайте и предостеречь людей от попадания в рабство.
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