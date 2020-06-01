Что произошло, пока вы были на работе 19 июля: Выходные для привитых и продление контракта Бузовой

Сенатор Совфеда Татьяна Кусайко предложила добавить москвичам два выходных в день прививки и на следующий день после оной. Свою идею она объяснила тем, что вирус в очередную волну «помолодел» и следует активнее мотивировать молодое трудоспособное население на вакцинацию.

Сообщество антиваксеров же может с новой силой увещевать россиян в своих интерпретациях о губительной силе вакцины. Для этого появился отличный информационный повод: Роспотребнадзор приступил к разработке биочипа, который оперативно мог бы определять характер внебольничных пневмоний, в том числе связанных с Covid-19. Подробнее о разработке можно прочитать здесь, а ознакомиться с новыми сочинениями ковид-диссидентов – тут.

Мосгорсуд оставил в силе запрет для экс-главы «Команды-29» (признанной нежелательной организацией в России) на пользование интернетом и телефонной связью. Подробнее о ситуации читайте по ссылке.

Певица Ольга Бузова примет участие еще как минимум в двух спектаклях МХАТа о молодости Иосифа Сталина. За два выхода на сцену она получит 234 тысячи рублей, как и на премьерных показах в июне.

Также сегодня Sobesednik.ru писал об инциденте на похоронах Петра Мамонова. Когда гроб начали опускать в могилу, оказалось, что яма не подходит по размеру. Могильщикам срочно пришлось расширять пространство для погребения.

И коротко о другом:

Заболевших ковидом в сегодняшней статистике РФ менее 25 тысяч

Канцтовары и иные школьные принадлежности к сентябрю могут подорожать на 30%

В Ростове-на-Дону женщину выгнали из храма с детской коляской

Министр туризма в Турции предупредил, что страна может снова оказаться закрытой для путешественников из-за распространения дельта-штамма коронавируса





На сайте Sobesednik.ru среди самых читаемых сегодня материалы: