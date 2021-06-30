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Гроб с Мамоновым не поместился в могилу

17 июля актера и музыканта Петра Мамонова похоронили в подмосковном городе Верея

Фото: Instagram

Во время похорон Петра Мамонова случился неприятный казус

На центральном кладбище подмосковного города Верея 17 июля похоронили актера и музыканта Петра Мамонова. Он умер от коронавируса 15 июля.

Место под могилу выделили на окраине кладбища. На похороны пришло очень мало людей, пожалуй, не больше двух десятков. Прежде Мамонова отпевали в Москве в Донском монастыре. На кладбище была уже заранее подготовлена могила. Однако, когда гроб начали опускать, выяснилось, что могилу выкопали слишком маленького размера. Пришлось могильщикам тут же могилу расширять. В толпе скорбящих зашептали, мол, примета плохая, - еще к одной смерти. Хотя были и такие, которые опровергали эту примету, - просто земля не хочет принимать Петра Николаевича, слишком рано он скончался.

Фото: фото автора
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