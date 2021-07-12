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Прикованный к инвалидному креслу Носков прослезился прямо на сцене

Пока Николай пел, за кулисами дежурили его врачи

Фото: Global Look Press

В Беларуси завершился юбилейный, тридцатый по счету, «Славянский базар в Витебске». Закрывал один из крупнейших музыкальных форумов на постсоветском пространстве Николай Носков. На сцену его вывезли в инвалидной коляске трое помощников: передвигаться самостоятельно артист до сих пор не может.

Четыре года назад Носков перенес ишемический спинальный инсульт. Ему сделали сложнейшую операцию по удалению тромба в шейном отделе, после которой он до сих пор не оправился. Правая часть у Носкова парализована.

В Витебске Носков исполнил две песни. Одну из них он спел в инвалидной коляске. Вторую должен был петь на специальном стуле, который его помощники установили прямо на сцене. Но пересаживаться Николай не стал, дав жестом понять своим помощником, что останется в коляске. То ли устал, то ли не хотел шокировать зрителей…

Они, кстати, приняли Носкова тепло: во время его выступления дружно включили на мобильных телефонах фонари и пели хором с артистам. На глазах Николая выступили слезы: кажется, такого теплого приема он и сам не ожидал.

Речь у Носкова до сих пор до конца не восстановилась. Часть слов в прозвучавших песен было трудно разобрать, но на это никто не обращал внимания. Как и на мутный правый зрачок, который выдавал проблемы артиста...

В этот вечер Носков был немногословен. Зрители от него дождались лишь короткого «Спасибо». Мало кто знает, что пока Николай пел, за кулисами его ожидали медики, которые сейчас почти не отходят от музыканта.

Задерживаться в концертном зале Носков не стал. И почти сразу после выступления поехал в гостиницу. В машину его внесли практически на руках. Сегодня в Витебске Николай даст сольный концерт. Репортаж с выступления читайте на Sobesednik.ru уже завтра.

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