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"Большие проблемы с сердцем": Игорь Корнелюк после ковида пожаловался на серьезные осложнения

Во время выступления на "Славянском базаре в Витебске" певец испытал дискомфорт

В соседней Беларуси продолжается «Славянский базар в Витебске». Сегодня ночью знаменитости вышли на сцену в рамках концерта «Золотой хит». Одним из участников традиционного шоу стал Игорь Корнелюк. За кулисами певец признался: во время выступления он почувствовал серьезный дискомфорт.

– Я переболел этой заразой-коронавирусом и получил осложнение, – вздыхает Корнелюк. – У меня появились ишемическая болезнь сердца и стенокардия. Теперь я должен с этим разбираться. Потому что сейчас вышел на сцену и почувствовал жжение в груди. До ковида ничего подобного у меня не было. Никаких проблем с сердцем не наблюдалось.

Корнелюк не знает, где мог заразиться ковидом. Паники, когда узнал о недуге, не испытывал.

– Я перенес ковид достаточно легко: у меня всего два дня была высокая температура, – рассказывает Игорь. – Потом постепенно все стало налаживаться. Мы болели всей семьей. Сын тяжелее всех перенес. Он попал в больницу, потому как врачи выявили у него поражение легких. К счастью, они сделали все, что нужно. Что касается меня, то у меня теперь много антител. Если кому надо, могу дать их на рассаду.

Корнелюк уже обратился к врачам по поводу проблем с сердцем. Сейчас он проходит лечение.

– У меня теперь появились дополнительные обязанности, – говорит артист. – Перед тем, как делать привычные упражнения (гимнастику), выполняю еще упражнения для сосудов, сердца, мозга, мышц шеи. Стараюсь ограничивать себя в питании. Сама простая диета – не жрать. В юности и ел от души, любил компании, мог выпить. Сейчас не позволяю ничего. Что такое спиртное, я забыл вообще. Когда приходят гости, могу выпить бокал сухого хорошего португальского вина. Вообще, все самое прекрасное на свете либо противозаконно, либо безнравственно, либо ведет к ожирению!

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