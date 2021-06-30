«Три дня болела» Роза Рымбаева рассказала о неприятных последствиях российской вакцины

Роза Рымбаева стала украшением стартовавшего в Беларуси «Славянского базара в Витебске». Зрители принимали примадонну из Казахстана очень тепло, а она отвечала им тем же: фотографировалась и давала автографы всем желающим. При этом со зрителями и журналистами Рымбаева общалась без защитной маски. Как оказалось, не так давно Роза сделала прививку от ковида.

- Я вакцинировалась сама, и вся моя семья тоже, - рассказала Рымбаева. – Сделала русскую вакцину Спутник V. После первой прививки последствия были: я три дня болела, потом только отошла. Температура подскочила до 38 градусов. Такой дискомфорт был: я просто лежала дома, никуда не выходила. Все же по-разному переносят. А второй компонент вакцины я перенесла легко.

Рымбаева уверяет, что тщательно следит за своим организмом. И старается делать все, чтобы не себя не запускать.

- Каждый должен заботиться о своем здоровье, - говорит Роза. – Мы, артисты, особенно. Мы же находимся на сцене, для нас очень важная физическая форма. Поэтому я регулярно сдаю анализы… Что касается диет, то я их не соблюдаю. Такая генетика в нашей семье. У меня и сыновья все худые.

Посещает звезда и косметологов, которые помогают ей в свои 63 года выглядеть как минимум на 15 лет моложе.

- Главное в этом деле не перебарщивать, - считает Рымбаева. - У нас многие люди переборы делают и лицо меняется в худшую сторону. Мне так не хочется.