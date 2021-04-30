Мосгорсуд оставил в силе наложенные на адвоката Ивана Павлова запреты

Московский городской суд отклонил все апелляционные жалобы защитников адвоката Ивана Павлова, до вчерашнего дня возглавлявшего правозащитную организацию «Команда 29». Накануне она самоликвидировалась из-за давления со стороны правоохранительных органов.

На адвоката Павлова был наложен запрет определенных действий: ему было запрещено использовать интернет и любые другие средства связи, а также видеться со своими подзащитными в местах лишения свободы. Сегодня апелляционная инстанция оставила все эти ограничения в силе, несмотря на возражения 18 его адвокатов, пришедших на заседание суда.

«Сегодня судят не гражданина Павлова, а адвоката Павлова. Сегодня судят всю адвокатуру», — заявил один из его защитников Даниил Берман. Другой адвокат адвоката Павлова Александр Мелешко не понимает, «почему суд не учитывает, что Павлов — живой человек» и должен иметь возможность общаться с дочкой, которая проживает в Германии. Нынешняя мера пресечения фактически лишает его такой возможности.

Ивана Павлова обвиняют в разглашении тайны предварительного расследования по делу его клиента экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене, хотя официального доступа к секретным данным военный обозреватель никогда не имел и при этом без проблем работал в президентском пуле. Коллеги Сафронова уверены, что его судят за журналистскую деятельность.

При этом защита Павлова уверена, что дело против адвоката является атакой со стороны ФСБ и лично следователя ФСБ Александра Чабана, который, по словам бывших коллег Павлова по «Комманде 29», не раз угрожал им уголовным преследованием. Организация бралась за множество наиболее непростых дел: о шпионаже и госизмене, которые часто вели следователи ФСБ и лично Чабан. Дело Сафронова также засекречено, так как якобы содержит гостайну, однако обвинения в адрес Павлова вовсе не утверждают, что он разгласил её, речь идет лишь о сведениях, связанных с самим процессом, не являющихся секретными. Защита Павлова полагает, что передать эту информацию прессе было необходимо для эффективной защиты Сафронова. О возбуждении дела против Павлова Следственный комитет просил лично глава ФСБ Александр Бортников.

За Павлова вступились ведущие юристы России и ряд международных профессиональных ассоциаций. Личные поручительства за него подписали более 500 человек, включая писателя Виктора Шендеровича, музыканта Андрея Макаревича, политиков Льва Шлосберга, Владимира Рыжкова, Бориса Вишневского и лидера «Яблока» Николая Рыбакова. Также это сделали главные редакторы «Новой газеты» и «Дождя» Дмитрий Муратов и Тихон Дзядко. Суд не счел их личные гарантии достаточными для снятия ограничений с Ивана Павлова.