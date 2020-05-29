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"Вот мы и узнали главную причину появления коронавируса": россияне о новой разработке Роспотребнадзора

Новость о новом виде вживляемого биочипа взбудоражила российские соцсети

Фото: Андрей Струнин

Есть среди россиян немало людей, которые откровенно опасаются едва ли не глобального заговора элит, в рамках которого якобы планируется чипировать население всех стран для установления еще более жесткого контроля. Причем с каждым годом, а в условиях пандемии практически с каждым месяцем эта группа людей получает все больше поводов уверенно проталкивать в массы свои подозрения. К примеру, сторонники этой теории заметно активизировались в социальных сетях накануне, поскольку в СМИ появились сообщения о том, что Роспотребнадзор разрабатывает новый вид вживляемого биочипа.

Новинка, как говорится в сообщении, разрабатывается с целью тестирования на коронавирус. Причем этой разработкой уже занимаются специалисты Научного института РПН.

«Проводятся работы по созданию прототипа биочипа, который будет отвечать за индикацию актуальных возбудителей внебольничных пневмоний разного типа, в том числе с коронавирусом. Планируется дать характеристику региональным особенностям этиологической структуры такого рода заболеваний, с учетом которой и будет разработан соответствующий ДНК-биочип», –говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре при этом уточняют, что соответствующие работы проводятся на базе Инжинирингового центра микротехнологий и диагностики при СПбГЭТУ, где уже давно работают над целой серией биосенсоров для определения биомаркеров различных микроорганизмов и вирусов.

И эта информация буквально взорвала соцсети. В комментариях к соответствующей новости многие россияне пишут о своих давних подозрениях о том, что «коронавирусная истерия» нагнеталась исключительно для того, чтобы в будущем вживить всем чипы. Более того, отдельные граждане выразили предположение о том, что ситуация с чипированием в будущем может развиваться по тому же сценарию, что и вакцинация – добровольно-принудительному.

«А вот и чипирование подъехало»;

«Вот мы и узнали главную причину появления коронавируса! Чипирование!»;

«Скоро у всего населения планеты начнут резко возрастать риски...»;

«Заразу запустили, чтобы в конце концов чипировать и управлять как биомассой?»;

«О, началось»;

«Ну скажут, что чипирование не обязательным будет, как и прививка. Но по факту все понятно и все сами знаете»;

«То есть будут предлагать чипы под предлогом вечного ковида», – пишут пользователи.

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