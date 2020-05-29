Опять чипирование? Роспотребнадзор разрабатывает чип для тестирования на COVID-19

Роспотребнадзор сообщил о разработке биочипа для выявления коронавируса у людей. Об этом говорится в результатах комплексного изучения COVID-19, опубликованных ФБУН «Нижегородский институт эпидемиологии и микробиологии им.академика И.Н.Блохиной» Роспотребнадзора.

«Ведутся работы в направлении создания прототипа биочипа для индикации актуальных возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе вирусом SARS-CoV-2. Планируется охарактеризовать региональные особенности этиологической структуры внебольничных пневмоний, с учетом которой будет разработан прототип ДНК-биочипа», – говорится в сообщении.

Институт также сообщил о разработке прототипа вакцины от коронавируса для детей и пожилых. «Разрабатываемый прототип базируется на использовании авторской молекулярной платформы, представляющей собой вирусоподобные частицы на основе белков норовируса человека. Для создания вакцины они были модифицированы белками SARS-CoV-2. Работа над созданием вакцины продолжается. Предполагается, что она может быть применена в будущем в качестве интраназальной вакцины для вакцинации детей и лиц пожилого возраста», – пишут ученые.

Как отмечается, специалисты научных лабораторий и научно-методических центров оказывают органам здравоохранения и учреждениям Роспотребнадзора субъектов РФ консультативную и практическую помощь в оценке эпидемиологической ситуации по заболеваемости COVID-19, проведении и совершенствовании лабораторной диагностики SARS-CoV-2, осуществляют экспертно-диагностические, скрининговые, верификационные и молекулярно-генетические исследования.

В лабораториях института выполняются научные исследования, связанные с изучением COVID-19, оценка популяционного иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 населения Нижегородского региона в условиях пандемии COVID-19, мониторинг заболеваемости.