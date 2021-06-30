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Певица с "двойным дном" вновь окажется на сцене: МХАТ продлил контракт с Бузовой

Она появится, как минимум, в двух постановках о Сталине, которые пройдут 17 и 18 сентября 2021

Фото: Global Look Press

МХАТ имени Горького продлил контракт с певицей Ольгой Бузовой на участие в спектакле «Чудесный грузин» в сентябре этого года. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на соответствующий договор на портале госзакупок.

Бывшая ведущая «Дом-2» вновь сыграет певицу-шпионку Беллу Шанталь. Она появится как минимум в двух постановках о Сталине, которые пройдут 17 и 18 сентября. 

За исполнение роли певицы Беллы Шанталь в двух спектаклях Бузова получит 234 тысячи рублей. Столько же ей заплатили за два премьерных показа в июне этого года. 

Как сообщается на сайте театра, постановка «Чудесный грузин» повествует о молодости Иосифа Сталина. «История молодого революционера-подпольщика, отправленного партией на задание в Батуми, перерастает в настоящий приключенческий экшн, детектив, главной тайной которого остается загадка личности самого Сталина. (...) В нем есть и приключение, и романтическая линия с горячими грузинскими соперниками в любви, и политика, и яркие характеры рабочих, подпольщиков, представителей власти и жандармерии, и шикарная певица «с двойным дном», и владельцы завода, и конечно, известные большевики. Даже говорящий памятник есть», – говорится в описании спектакля. 

Премьера спектакля «Чудесный грузин» состоялась 11 июня на сцене МХАТ Горького. 

«Безусловно, мы хайпанули. Если бы Ольга Бузова просто играла где-то в спектакле, то не было бы такого хайпа. Если бы просто МХАТ сделал спектакль про Сталина, то тоже не было много хайпа. Вот этот достаточно сложный треугольник сработал», – заявил худрук МХТ имени Горького Эдуард Бояков. 

Сразу после премьеры актер Антон Адасинский заявил о том, что не будет больше сотрудничать с этим театром. Актер Сергей Бурунов, комментируя участие певицы Ольги Бузовой в спектакле, назвал происходящее на сцене «дебилизацией поколения». 

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