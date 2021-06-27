Вчера, в 16:33

"Дебилизация поколения": Сергей Бурунов высказался по поводу выступления Бузовой во МХАТ

"Актер должен духовно обогащать людей, которые приходят в театр, а тут просто весело", – заявил Бурунов

Фото: Global Look Press

Российский актер Сергей Бурунов прокомментировал участие певицы Ольги Бузовой в спектакле «Чудесный грузин» во МХАТ и заявил, что руководители театра думали лишь о рейтингах в этот момент, а не о зрителях. 

«Эра Instagram и TikTok транслирует, что теперь нет ответственности. Захотел — вышел на сцену. Не надо мучиться, не надо рефлексировать, как нас учили. Да и учиться не надо. Задачи — только хайпануть. Это приведет к духовной деградации. Актер должен духовно обогащать людей, которые приходят в театр, а тут просто весело... Любое выступление — это ответственность! Сейчас происходит дебилизация поколения, но театр должен вернуться к истокам, к образованию», – слова актера приводит Стархит

Сергей Бурунов раньше сам выступал в Московском академическом театре сатиры, но это, по его словам, отнимало слишком много сил, поэтому в 2006-м он покинул театральную сцену и ушел на телевидение. 

«Был посттравматический синдром после работы в театре. Сейчас хожу туда только как зритель, как исполнитель — не могу. Мне будет стыдно выходить на сцену. Я не смогу, психика не выдержит. У меня психосексуальная травма», — рассказал актер.

11 июня на сцене МХАТ Горького прошла премьера спектакля под названием «Чудесный грузин» о молодости будущего вождя Страны Советов Иосифа Сталина. Ольге Бузовой досталась роль певицы кабаре, шпионке Бэллы Шанталь. 

«Безусловно, мы хайпанули. Если бы Ольга Бузова просто играла где-то в спектакле, то не было бы такого хайпа. Если бы просто МХАТ сделал спектакль про Сталина, то тоже не было много хайпа. Вот этот достаточно сложный треугольник сработал», – заявил худрук МХТ имени Горького Эдуард Бояков. 

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Мария Аронова: Герои нашего времени – Оля Бузова и Даня Милохин

Расследование 3 дня назад

Могилу Тесака никто не осквернял. Она утопает в цветах и нацисткой символике

Происшествия 1 неделю назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 1 неделю назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 2 недели назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 2 недели назад

Потеря клиентов, выручки, штрафы: Как рестораторы готовятся к ограничениям в Москве

Шоу-бизнес 48 секунд назад

Валентин Юдашкин узнал о том, что заболел коронавирусом, по прибытии из Италии

Шоу-бизнес 1 час назад

МакSим стало хуже: подруга певицы рассказала о ее критическом состоянии

Спорт 3 часа назад

Это было грандиозно: Михаил Боярский о победе сборной Италии на Евро-2020

Шоу-бизнес 4 часа назад

Олимпийский размер: Ким Кардашьян займется нижним бельем сборной США

Шоу-бизнес 7 часов назад

"Надеюсь, скоро пройдет": Успенскую измучил ковидный "хвост"

Культура и ТВ 9 часов назад

Хиппи-миллиардер Ричард Брэнсон: пять историй о знаменитом богаче-фрике

Спорт 18 часов назад

Чемпионат.com: Если в футболе существует справедливость, англичане не победят

Культура и ТВ 19 часов назад

Россия в Каннах: от "красного списка" до красной дорожки. Репортаж

Шоу-бизнес 1 день назад

Алёна Апина: После нашей встречи Даня Милохин стал еще популярнее

Шоу-бизнес 1 день назад

Митя Фомин грешил в самолете

Культура и ТВ 1 день назад

Нани Брегвадзе: В Грузии живу надеждой на лучшее

Культура и ТВ 1 день назад

Мария Арбатова: "Москва слезам не верит" раскрыла Западу то, что было доступно только нам

Шоу-бизнес 1 день назад

Стас Костюшкин подал в суд на Монеточку за песню "Мама, я не зигую"

Культура и ТВ 1 день назад

Валерий Гаркалин: "Меньшов умел объединить зал в одну общую эмоцию"

Спорт 1 день назад

"Во дворец в Геленджике к Кабаевой отправилась": россияне о возможном уходе Медведевой из спорта

Культура и ТВ 1 день назад

Геннадий Зюганов: "Фильмы Владимира Меньшова всех нас переживут"

Шоу-бизнес 1 день назад

У находящейся в коме МакSим улучшилось состояние

Спорт 2 дня назад

"Черчесов был Карабасом-Барабасом. За что его любить?" Россияне не удивлены, что игроки не поддержали тренера после увольнения

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика