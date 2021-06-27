"Дебилизация поколения": Сергей Бурунов высказался по поводу выступления Бузовой во МХАТ

Российский актер Сергей Бурунов прокомментировал участие певицы Ольги Бузовой в спектакле «Чудесный грузин» во МХАТ и заявил, что руководители театра думали лишь о рейтингах в этот момент, а не о зрителях.

«Эра Instagram и TikTok транслирует, что теперь нет ответственности. Захотел — вышел на сцену. Не надо мучиться, не надо рефлексировать, как нас учили. Да и учиться не надо. Задачи — только хайпануть. Это приведет к духовной деградации. Актер должен духовно обогащать людей, которые приходят в театр, а тут просто весело... Любое выступление — это ответственность! Сейчас происходит дебилизация поколения, но театр должен вернуться к истокам, к образованию», – слова актера приводит Стархит.

Сергей Бурунов раньше сам выступал в Московском академическом театре сатиры, но это, по его словам, отнимало слишком много сил, поэтому в 2006-м он покинул театральную сцену и ушел на телевидение.

«Был посттравматический синдром после работы в театре. Сейчас хожу туда только как зритель, как исполнитель — не могу. Мне будет стыдно выходить на сцену. Я не смогу, психика не выдержит. У меня психосексуальная травма», — рассказал актер.

11 июня на сцене МХАТ Горького прошла премьера спектакля под названием «Чудесный грузин» о молодости будущего вождя Страны Советов Иосифа Сталина. Ольге Бузовой досталась роль певицы кабаре, шпионке Бэллы Шанталь.

«Безусловно, мы хайпанули. Если бы Ольга Бузова просто играла где-то в спектакле, то не было бы такого хайпа. Если бы просто МХАТ сделал спектакль про Сталина, то тоже не было много хайпа. Вот этот достаточно сложный треугольник сработал», – заявил худрук МХТ имени Горького Эдуард Бояков.