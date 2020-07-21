"Мы хайпанули!" Эдуард Бояков заговорил о возможности принять Бузову в труппу МХАТа

Шумиха вокруг спектакля «Чудесный грузин» о молодом Сталине с участием Ольги Бузовой все никак не утихает. Пока злопыхатели критикуют артистку, художественный руководитель МХТ имени Горького расхваливает её на все лады. На пресс-показе спектакля Эдуард Бояков даже задумался о том, чтобы задействовать певицу и в других проектах театра и, возможно, даже принять её в основной состав артистов.
Эдуард Бояков решил развеять все слухи, которые в последнее время ходили вокруг «Чудесного грузина». Во-первых, худрук заявил, что кроме Бузовой предложение сыграть певицу Бэллу Шанталь он не делал никому из других представительниц шоу-бизнеса – ни Валерии, ни Лолите Милявской (раннее сообщалось, что Бузову позвали на эту роль потому, что эти артистки от неё отказались).
– Мы действительно обсуждали разные имена, – говорит 56-летний Бояков. – Даже с кем-то встречались. Но никакой серьёзной работы и жёстко сформулированного предложения не было.
– Более того, во время первой встречи с Ольгой Бузовой я тоже не был уверен, что мы его сформулируем. Но я почувствовал её энергию, поверил этому человеку, и мы как-то сразу договорились. Мы очень откровенно общались. Я думаю, что вот эта откровенность, которая возникла, стала залогом того, что мы сейчас легко идём в том числе и сквозь какие-то домыслы.
Раннее сообщалось, что за шесть репетиций и два выхода на сцену МХАТа заплатит Бузовой почти полмиллиона рублей. Но Эдуард Бояков говорит, что и это тоже неправда.
– Гонорары, которые получит Ольга для неё просто смешные, – продолжает театральный деятель.
– Не буду называть цифру, но те суммы, которые назывались раньше – неправда. Мы платим Ольге не больше, чем другим актёрам. Так что тут денег нет совсем. Театр вообще исключает работу про деньги.
Худрук МХАТа доволен работой Бузовой на сцене. Более того, он не исключает, что в будущем бывшая участница шоу «Дом-2» сможет войти в труппу театра.
– Мы пока не делали Ольге такого предложения, – поясняет Бояков. – Мы только продолжаем сотрудничество. Но она с огромным уважением вошла в этот дом. Это не может не вызывать симпатии. Я рад, что мы обрели такого партнёра.
У нас в театре играет Леонид Якубович, Дмитрий Певцов, Андрей Мерзликин, мы им тоже не делали предложения войти в труппу. Но всё может случиться и загадывать ничего нельзя. Например, мы начали сотрудничать с Ирой Линдт и позвали её. Сейчас она блестяще участвует в репертуаре.
Похожая история произошла и с Аликой Смеховой, и с Алисой Гребенщиковой. Это такой совместный процесс, который может привести и к другим работам. Очень многое будет зависеть от Ольги.
– Безусловно, мы хайпанули. Если бы Ольга Бузова просто играла где-то в спектакле, то не было бы такого хайпа. Если бы просто МХАТ сделал спектакль про Сталина, то тоже не было много хайпа. Вот этот достаточно сложный треугольник сработал.
Ольга теперь на некоем распутье, как я думаю. Работа театрального артиста требует постоянной учёбы. Нужно постоянно учиться у партнёров, режиссёров, великих предшественников. Если она будет продолжать это делать, я думаю, очень много в театре она сможет сыграть.
Теги: #Бузова, #Бояков, #МХАТ, #Шоу-бизнес, #скандалы в шоу-бизнесе
Рубрика: Культура и ТВ