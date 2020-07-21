"Мы хайпанули!" Эдуард Бояков заговорил о возможности принять Бузову в труппу МХАТа

Шумиха вокруг спектакля «Чудесный грузин» о молодом Сталине с участием Ольги Бузовой все никак не утихает. Пока злопыхатели критикуют артистку, художественный руководитель МХТ имени Горького расхваливает её на все лады. На пресс-показе спектакля Эдуард Бояков даже задумался о том, чтобы задействовать певицу и в других проектах театра и, возможно, даже принять её в основной состав артистов.

Эдуард Бояков решил развеять все слухи, которые в последнее время ходили вокруг «Чудесного грузина». Во-первых, худрук заявил, что кроме Бузовой предложение сыграть певицу Бэллу Шанталь он не делал никому из других представительниц шоу-бизнеса – ни Валерии, ни Лолите Милявской (раннее сообщалось, что Бузову позвали на эту роль потому, что эти артистки от неё отказались).

– Мы действительно обсуждали разные имена, – говорит 56-летний Бояков. – Даже с кем-то встречались. Но никакой серьёзной работы и жёстко сформулированного предложения не было.

– Более того, во время первой встречи с Ольгой Бузовой я тоже не был уверен, что мы его сформулируем. Но я почувствовал её энергию, поверил этому человеку, и мы как-то сразу договорились. Мы очень откровенно общались. Я думаю, что вот эта откровенность, которая возникла, стала залогом того, что мы сейчас легко идём в том числе и сквозь какие-то домыслы.