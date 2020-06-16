"Главная новость страны сегодня – это Бузова во МХАТе!": певица ответила хейтерам

В МХТ имени Горького прошла генеральная репетиция спектакля «Чудесный грузин» про молодого Иосифа Сталина. Одну из ролей в нем сыграла Ольга Бузова. Ещё до выхода артистки на историческую сцену на неё вылилось много критики. Sobesednik.ru выяснил, как Ольга реагировала на выпады недоброжелателей и как она готовилась к своей роли.

В спектакле Ольге досталась роль шпионки по имени Бэлла Шанталь, которая маскируется под бездарную певичку кабаре. Большую часть своего нахождения на сцене Бузова поёт и делает это, нарочно не попадая в ноты.

– Моя роль очень важная, – утверждает 35-летняя Ольга. – В конце выясняется, что именно Бэлла спасает товарища Сосо (Сталина). Это ключевая фигура в спектакле.

По словам Ольги, её репетиции проходили на протяжении месяца.