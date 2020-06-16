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"Главная новость страны сегодня – это Бузова во МХАТе!": певица ответила хейтерам

На пресс-показе спектакля "Чудесный грузин" Ольга заявила, что больше не позволит себя обижать

Фото: Андрей Струнин

Ольга Бузова после спектакля

В МХТ имени Горького прошла генеральная репетиция спектакля «Чудесный грузин» про молодого Иосифа Сталина. Одну из ролей в нем сыграла Ольга Бузова. Ещё до выхода артистки на историческую сцену на неё вылилось много критики. Sobesednik.ru выяснил, как Ольга реагировала на выпады недоброжелателей и как она готовилась к своей роли.

В спектакле Ольге досталась роль шпионки по имени Бэлла Шанталь, которая маскируется под бездарную певичку кабаре. Большую часть своего нахождения на сцене Бузова поёт и делает это, нарочно не попадая в ноты.

– Моя роль очень важная, – утверждает 35-летняя Ольга. – В конце выясняется, что именно Бэлла спасает товарища Сосо (Сталина). Это ключевая фигура в спектакле.

По словам Ольги, её репетиции проходили на протяжении месяца.

Репетиция спектакля "Чудесный грузин" с Ольгой Бузовой. Фоторепортаж Sobesednik.ru

– Я ничего не снимала и не показывала в соцсетях, – продолжает артистка. – Мы занимались вокалом, сценической речью. А сцену нашу трёхъярусную собрали только недавно. Поэтому на ней лично я провела плотно два дня. С утра до вечера. Вчера нас отпустили в час ночи.

– Если честно, я запомнила пока только как зовут художественного руководителя театра и нашего режиссёра. А ко всем своим коллегам, с которыми я взаимодействую на сцене, я обращаюсь только по именам их персонажей.

О том, что Бузова выйдет на сцену МХАТа, публике стало известно менее чем за неделю до премьеры. Но как утверждает сама артистка, билеты на премьеру были раскуплены мгновенно. Согласно договору, опубликованному на сайте госзакупок, сама Ольга за шесть репетиций и два спектакля получила почти полмиллиона рублей (446 тысяч 810 рублей). Но артистка уверяет, что согласилась принимать участие в спектакле «Чудесный грузин» не с целью заработка.

Фото: Андрей Струнин
Фрагмент спектакля «Чудесный грузин»
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Перед премьерой Ольги Елена Летучая заявила, что руководство МХАТа совсем не уважает зрителя, раз пригласил в спектакль Бузову. А Иосиф Пригожин и вовсе извинился перед зрителями. Продюсер сообщил, что роль Бэллы Шанталь изначально предлагалась Валерии, но у певицы не получилось её сыграть из-за плотного графика.

– Это неприятный стресс, когда в спину летят камни и оскорбления от публичных людей, – вздыхает Ольга, – я просто за голову хватаюсь!

Может, напомнить всем, что я – девочка, я одна? С этим хейтом, конечно, сложно. Я даже не знаю, как на него реагировать. Мне это непонятно. Я в другой семье выросла, я – питерская интеллигенция. Такой стресс мне не нравится.

– Но на премии «Муз-ТВ» я сказала, что не позволю себя больше обижать. Цифры не врут! По статистике с 2009 года Ольга Бузова – самая популярная девушка в стране и главная новость страны сегодня – это Бузова во МХАТе!

Ольга призналась, что стресса и без недоброжелателей у неё хватает. Она сильно переживает перед каждым своим выходом на сцену.

– Если ты не нервничаешь, значит тебе все равно, – поясняет звезда. – Даже если это камерный зал и съёмка программы, где я знаю, что можно что-то вырезать, я все равно нервничаю. Сегодня, например, я даже не заходила в телефон. У меня был вокал, распевка, текст…Но это все приятный стресс!

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