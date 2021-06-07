"МХАТ в моих глазах упал": в сети в шоке от гонорара Бузовой за спектакль

Из документов, опубликованных на сайте госзакупок, стало известно, какой гонорар получит певица и телеведущая Ольга Бузова за роль в спектакле «Чудесный грузин» о молодости Иосифа Сталина в Московском художественном академическом театре имени Горького.

В тексте договора, заключенного несколько дней назад между Бузовой и театром, указано: «Цена составляет 446 810 рублей 00 копеек».

Ранее бывшая ведущая телепроекта «Дом-2» сообщила на своей странице в инстаграме, что стала актрисой.

«Я играю и пою в новой постановке во МХАТе имени Горького. Премьера нашего спектакля «Чудесный грузин» состоится уже 11 и 12 июня», – написала она. Ольга сыграет певицу кабаре Беллу Шанталь.

Сказать, что в сети остались в шоке как от гонорара Бузовой, так и вообще от факта того, что она играет в спектакле в одном из лучших театров страны, значит не сказать ничего.

«МХАТ, ты в моих глазах упал. Больше туда не ногой», – категоричен россиянин.

«У нас что, нормальных актеров нет, зачем привлекают эту попсу?», – поддерживают его.

«Господа, позвольте уточнить, если это госзакупка, то получается, что гонорар Бузовой оплатят налогоплательщики?!» – уточняет москвич.

«Да, ведь у нас в стране проблем нет, как незаслуженно поддерживать «бедную суперактрису», – отвечают ему.

«И ведь за этот гонорар, она продолжит петь под «фанеру», как ни в чем не бывало…» – грустно вздыхает студент.

«За такие растраты МХАТ надо закрывать…» – подводит черту дискуссии профессор.