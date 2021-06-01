"Собаки лают…": Бузова оправдалась за свой "пьяный" концерт в Волгограде

Не прошло и пары дней после того, как в Сети разлетелось неоднозначное видео с недавнего выступления Ольги Бузовой в Волгограде. На нем видно, как Ольга на сцене делает странные движения и выкрикивает странные фразы, вроде «Мне 35 лет, и я дура!».

По словам зрителей, язык певицы заплетался, она надолго исчезала со сцены и вообще вела себя неадекватно. В Youtube даже появились ролики «Пьяная Бузова испортила волгоградцам праздник».

Однако саму Ольгу подобные нападки разозлили. По ее словам, в день выступления она не употребляла ничего, кроме воды, а в ее райдере никогда не было алкоголя. Сегодня перед выступлением Оля специально сняла видео из гримерки, показав упаковки с нарезками на своем столе.

– Показываю вам свой ультра-дорогой уникальный райдер, чтобы ни у кого не возникало вопросов, – поделилась Бузова в своем последнем видео. – Колбаса, фрукты, сыр, хлебушек, овощи водичка и мед обязательно, листья салата…

Также Бузова показала одноразовые тапки, которые тоже входят в список ее требований, полотенца и халат. Одно из своих видео Оля подписала «Собаки лают, караван идет», намекая, что ей решительно плевать на сплетни.

Справедливости ради стоит отметить, что в день, когда появились провокационные видео с якобы пьяной певицей, сама она снимала на видео каждый свой шаг. В ее сторис были ролики, снятые как до выступления, так и после, включая обратный вылет на самолете в Москву. И на всех кадрах Ольга вела себя абсолютно нормально и ее речь была связной.

Несмотря на это, некоторые коллеги Бузовой уже успели пошутить над слухами о ее любви к алкоголю. Так блогер Рустам Солнцев выложил видео, на котором молодая Бузова поет дуэтом с Аленой Водонаевой и назвал Ольгу «знатной сомелье».

Комментаторы в блоге звезды тоже пришли к выводу, что проблемы с выпивкой у нее есть: «Ольга, прекращайте пить, вы становитесь алкоголиком! Это видно по вашему видео!» – написал один из комментаторов.

Ему тут же ответили, что алкоголики не добиваются славы и богатства, да и возможно ли предаваться возлияниям с таким плотным графиком, когда не хватает времени ни на сон, ни на еду?