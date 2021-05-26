"Назло Бузовой": выяснилась истинная причина прихода Давы на "Дом-2"

Рэпер Дава неожиданно стал ведущим «Дома-2». На телестройке артист появится уже в самое ближайшее время. Фанаты проекта восприняли его появление в штыки. Одному из ведущих шоу – Владу Кадони – даже пришлось публично за него заступаться.

– Предлагаю для начала посмотреть, как он ведет программу, а потом делать выводы, – заявил Влад. – Да, у нас появился новый ведущий, и оценивать его надо как ведущего, а не как интернет-персонажа.

Между тем, в кулуарах болтают, что рэпера позвали на «Дом-2» намеренно, чтобы в очередной раз уколоть Бузову.

– «Дом-2» снимал не канал ТНТ, а отдельный продакшн, которым руководят совершенно другие люди, – рассказали наши источники. – Когда телестройка поменяла прописку, все ведущие перешли на канал «Ю». Все, кроме Бузовой.

Оля отказалась от своих корней – от «Дома-2», посчитав ТНТ для себя более привлекательным. Из-за этого закрыли и ББ-шоу. И вот сейчас, пригласив Даву, руководство продакшена просто решило уколоть Бузову, которая не пошла вместе с ними на другой канал.

Даве предоставили на проекте все условия, в том числе и солидную зарплату. Сам рэпер уже заявил, что «Дом-2» для него – новый вызов. Он планирует по максимуму проявить себя на проекте, который сделал звездой его бывшую любовницу. Говорят, Ольга отреагировала на новое назначение Давы весьма болезненно.